Sprachentwicklung: Die Macht der Gute-Nacht-Geschichte

Klüger, sprachgewandter, engagierter

Ist wirklich das Vorlesen der Grund für den intellektuellen Vorsprung von Kindern, bei denen die Gute-Nacht-Geschichte dazugehört? Oder wird schlicht in gut situierten Familien, die auch sonst bessere Möglichkeiten haben, den Nachwuchs zu fördern, mehr gelesen? Der sozioökonomische Status ist demnach eine potenzielle »Störvariable« – ein Faktor, der Ergebnisse zur Wirkung des Vorlesens verfälschen könnte. Doch Untersuchungen wie die »Vorlesestudie« aus dem Jahr 2011, wie der »Vorlesemonitor« vor 2022 hieß, sprechen für einen Effekt, auch ungeachtet des Milieus, in dem Mädchen und Jungen groß werden. So waren die Noten von Kindern, deren Mütter nur eine einfache Bildung genossen hatten, ihren Töchtern und Söhnen aber trotzdem vorlasen, signifikant besser als die der Kinder aus vergleichbaren Milieus, die nicht in den Genuss gekommen waren. Besonders galt das für das Fach Deutsch, aber auch für Mathematik.

Experimentelle Studien, bei denen Forschende die Vorlese-Dosis bei einem Teil der untersuchten Kinder gezielt steigern, sprechen ebenfalls für eine echte Wirkung der Gute-Nacht-Geschichte. 2013 veröffentlichte ein Team um den Psychologen John Protzko, damals an der New York University, eine übergeordnete Analyse des Forschungsstands. Es hatte dafür acht Experimente statistisch ausgewertet und zusammengefasst. Darin erhielten Eltern neben geeigneten Büchern Tipps, wie sie das Kind beim Vorlesen miteinbeziehen können, etwa durch offene Fragen zur Story. Das Ergebnis: Eine derart gestaltete Lesestunde, regelmäßig abgehalten, ließ den IQ der Kinder um rund sechs Punkte steigen. Allerdings profitierten nur Kinder, die höchstens vier Jahre alt waren. Womöglich beschleunigt das interaktive Vorlesen die Sprachentwicklung bis zu einem gewissen Level, was sich zeitweise auf den IQ auswirken kann.

Echt oder nicht – wie Vorlesen das Buchstabenverständnis fördert

Forscherinnen und Forscher der Technischen Universität Kaiserslautern fanden Belege dafür, dass gemeinsames Bücherlesen die Vertrautheit mit Buchstaben fördert. Für ihre 2017 publizierte Untersuchung richteten sie in einer Kita-Gruppe eine Leihbücherei ein. Die Kinder durften jede Woche ein neues Buch mit nach Hause nehmen und die Eltern sollten daraus vorlesen. In einer weiteren Gruppe wurden stattdessen die Erzieherinnen im interaktiven Vorlesen geschult, das Kinder ermuntert, nicht nur zuzuhören, sondern mitzumachen. In einer dritten Gruppe wurde beides kombiniert, eine Kontrollgruppe bekam nicht mehr oder anders vorgelesen als sonst. Insgesamt nahmen 69 Kinder zwischen drei und vier Jahren teil. Vor den Maßnahmen sowie im Anschluss bestimmten die Forschenden deren Wortschatz. Zusätzlich gab es einen Test, in dem die Kinder echte Buchstaben von Pseudobuchstaben unterscheiden sollten. Der Wortschatz der Kinder hatte sich in allen Vorlesegruppen nach sechs Monaten signifikant verbessert. Auch in der Erkennung richtiger Buchstaben waren die Kinder fitter als die Mitglieder der Kontrollgruppe. Wegen der kleinen Stichprobe ist die Aussagekraft allerdings begrenzt. Das Autorenteam spricht selbst nur von einer ersten Pilotstudie.

Ähnliches förderte jedoch die »Vorlesestudie 2015« an 524 Kindern und ihren Müttern zu Tage: 70 Prozent der Acht- bis Zwölfjährigen hatten im Fach Deutsch eine sehr gute oder gute Note, wenn ihnen in früherer Kindheit täglich vorgelesen worden war – auch hier wieder über alle sozialen Schichten hinweg. Außerdem gaben 86 Prozent der Schülerinnen und Schüler, denen täglich vorgelesen wurde, an, sich Dinge schnell merken zu können. Bei jenen, denen gar nicht oder nur selten vorgelesen worden war, waren es nur 45 Prozent. Zudem profitieren Kinder, denen viel vorgelesen wurde, womöglich auch in charakterlicher Hinsicht: 75 Prozent der Jungen und Mädchen mit viel Vorlesezeit wurden von ihrer Mutter als selbstbewusst beschrieben. Bei den anderen Kindern waren es nur 44 Prozent.