Reaktion in der Tiefe: Wasser steckt hinter gleich zwei Erdkern-Mysterien

Eine bisher unbekannte chemische Reaktion mit Wasser erzeugt vermutlich zwei rätselhafte Besonderheiten des Erdkerns. Demnach reichert sich der vor allem aus Eisen bestehende Kern mit Wasserstoff an und gibt dafür Silizium an den darüberliegenden Erdmantel ab. Das würde einerseits erklären, weshalb der äußere Erdkern etwa zehn Prozent leichter ist als erwartet, und andererseits, was es mit einer dünnen Schicht auf sich hat, die laut seismischen Daten an der Oberfläche des Erdkerns liegt.

Ein Team um Sang-Heon Shim von der Arizona State University und Yongjae Lee von der Yonsei University in Seoul untersuchte das Verhalten von Kern- und Mantelbestandteilen bei hohen Drücken und Temperaturen in einer Diamantstempelzelle. Wie die Gruppe in der Fachzeitschrift »Nature Geoscience« berichtet, reagiert Wasser mit Silizium in der Eisenlegierung des Erdkerns. Dabei entsteht Silikat, das sich an die Mantelgesteine anlagert, während der Wasserstoff im Eisen gelöst bleibt.

Der flüssige äußere Erdkern besteht aus einer Eisen-Nickel-Legierung, deren genaue Zusammensetzung jedoch umstritten ist. Seine Dichte ist weit geringer, als man für eine solche Legierung erwarten würde. Deswegen geht man davon aus, dass er große Mengen leichtere Elemente enthält – doch welche und vor allem, wie sie dort hinkommen, ist unklar. Ein Teil der Antwort liegt womöglich in einem gigantischen Transportband, das von der Oberfläche der Erde bis zum Eisenkern hinabreicht. In den Tiefseegräben, die die Grenzen zwischen Erdplatten markieren, tauchen wasserreiche ozeanische Krustengesteine tief in den Erdmantel hinab. Einen großen Teil dieses Wassers geben sie im Erdmantel wieder ab. Doch einige wasserhaltige Minerale sind so stabil, dass sie mit der alten Erdkruste bis an die Grenze des Erdkerns in 2900 Kilometern transportiert werden.