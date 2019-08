Mysteriöse Skelette: Wer starb am Knochensee?

Wer liegt noch dort oben?

Historisch überliefert sei das Hindufest und die dazugehörige Pilgerfahrt erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, schreibt das Wissenschaftlerteam. Im Einklang mit der Kohlenstoffdatierung würden jedoch Inschriften in Tempeln der Region auf einen Beginn im 8. oder 10. Jahrhundert hinweisen.

Laden... © Pramod Joglekar, Deccan College, India (Ausschnitt) Knochen über Knochen | Zahlreiche Besucher des Roopkund-Sees quer durch die Epochen haben die Knochen bewegt, zerstört und wohl auch mitgenommen. Archäologische Erkenntnisse sind dadurch schwer zu gewinnen.

Doch wer die Männer und Frauen waren, die um das Jahr 1800 in das zerklüftete Gebirge stiegen, verrät all das nicht. Die Isotopenzusammensetzung ihrer Knochen zeigte, dass ihre Ernährung eher der von Inlandsbewohnern entsprach als der von Küstenanrainern. Und auch aus der Genetik der 13 familiär nicht näher Verwandten lässt sich nicht ableiten, dass sie tatsächlich aus der Ägäis zu ihrer Himalajareise aufbrachen, sondern lediglich, dass ihre direkten Vorfahren von dort stammten.

Was verschlug sie an den Knochensee? Nahmen sie etwa als Verehrer der Hindugöttin ebenfalls an der Pilgerfahrt teil? Und wie viele aus ihrer Gruppe liegen noch am Roopkund-See? Unter den hunderten Individuen hatten die Forscher ihre Proben ja offenbar recht unsystematisch herausgesucht; zumindest verraten sie in ihrer Publikation nicht, nach welchen Kriterien die Auswahl erfolgte. Offen ist auch, ob noch mehr Menschen wie der Mann aus Südostasien am Roopkund-See verstarben. Leider ist der Fundort an dem gerade einmal 40 Meter im Durchmesser großen See durch zahlreiche Besucher und häufigen Steinschlag stark gestört, so dass eine klassische archäologische Ausgrabung mit vertretbarem Aufwand nicht durchführbar erscheint.

Da macht die Suche in historischen Aufzeichnungen noch am ehesten Hoffnung auf des Rätsels Lösung. Eine Gruppe von Fremden, die Anfang des 19. Jahrhunderts in den Bergen auf Nimmerwiedersehen verschwand – das sollte doch in den Archiven Spuren hinterlassen haben. Dank der neuen genetischen Untersuchung wissen Forscher nun immerhin, wann und nach was sie dort suchen müssen.