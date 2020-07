Mysteriöse Bremskraft: Wie Wasser zu »Totwasser« wird

Schon der norwegische Polarforscher Fridtjof Nansen machte mit diesem Phänomen Bekanntschaft und hielt seine vermutlich recht beunruhigenden Erlebnisse 1893 unweit der sibirischen Küste fest: Sein Schiff Fram geriet in einen Bereich, den Seefahrer Totwasser nennen. Es reagierte kaum auf das Ruder und machte plötzlich nur noch anderthalb Knoten Fahrt – mit anderen Worten, es verharrte nahezu auf der Stelle, egal, was die Besatzung unternahm.

Einige Jahre später ging der schwedische Physiker und Ozeanograf Vagn Walfrid Ekman der Sache nach und entdeckte zumindest einen Teil der Lösung. 1904 publizierte er eine Erklärung, wonach eine starke Schichtung im Wasser dafür verantwortlich ist. Wenn weniger dichtes Süßwasser über dichterem Salzwasser liegt, zum Beispiel in der Nähe von schmelzenden Gletschern wie im Fall Nansens, bildet sich in einigen Metern Tiefe eine ausgeprägte Grenzschicht aus. Bewegt sich ein Schiff darüber hinweg, erzeugt es eine Welle in dieser Schicht, die hinter dem Schiff herläuft und sich förmlich an dessen Heck festzusaugen scheint. Das, so fand Ekman heraus, bremst das Schiff ein.

Wieso es manchmal aber, wie Seefahrer berichten, zu einer rhythmischen Verzögerung kommt, bei der das Schiff mal schneller, mal wieder langsamer wird, konnte der schwedische Forscher nicht erklären. Nun präsentieren Wissenschaftler um Germain Rousseaux von der Université de Poitiers in einem Beitrag für das Fachmagazin »PNAS« eine Analyse dieser von ihnen als »Ekman-Wellen« bezeichneten Erscheinung.

Wurde auch Kleopatra ausgebremst?

Nimmt das Schiff Fahrt auf, kommt es demnach auch zu einer Störung in der Grenzschicht im Bereich vor dem Schiff, die sich in alle Richtungen ausbreitet und dabei Wellenberge und -täler erzeugt, die das Schiff mal bremsen und mal wieder beschleunigen. Allerdings träten die Ekman-Wellen nur vorübergehend auf. Mit der Zeit schwächen sie sich so weit ab, dass der Einfluss der Heckwelle – die »Nansen-Welle« in der Terminologie von Rousseaux und Team – überwiegt.