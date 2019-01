Überraschung im Wellentank: Historische Monsterwelle ähnelte bekanntem Kunstwerk

Lange waren Monsterwellen – gigantische Wogen auf offener See – ein Stoff von Mythen und Legenden. Zwar berichteten immer wieder Seeleute von Wasserbergen, die sich aus dem Nichts weit über die umgebenden Wogen auftürmen, doch verlässliche Messungen fehlten. Bis zum Neujahrsnachmittag 1995. Zwischen zehn bis zwölf Meter hohen Sturmwellen rollte eine fast 26 Meter hohe Woge unter der Ölbohrplattform Draupner durch – präzise vermessen von den Sensoren der Plattform. Seither sind Hunderte solcher Monsterwellen dokumentiert und auch, dass sie in unterschiedlichen Formen auftreten. Zum Beispiel können durch nichtlineare Prozesse einzelne Superwellen aus sonst ganz gewöhnlichem Wellengang entstehen.

Die Draupner-Welle gehörte dagegen zu jenen mysteriösen Einzelgängern, die sich anscheinend völlig spontan zu einem Wasserberg auftürmen und spurlos wieder verschwinden. Nun hat ein Team um den Ingenieur Mark McAllister von der University of Oxford gezeigt, dass diese historische Monsterwelle wohl durch Überlagerung zweier Wellenfronten im Winkel von 120 Grad entstand. Dazu erzeugte es in einem Wellentank von 25 Meter Durchmesser zwei Wellenfronten, die den Seegang im Draupner-Gebiet um Neujahr 1995 im Maßstab 1 zu 35 nachstellten, und ließ sie in verschiedenen Winkeln aufeinandertreffen.