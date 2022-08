Zoologie: Die Evolution des Vogelgehirns

Zwei Gruppen stechen bei den Vögeln bezüglich der Hirngröße hervor: Rabenvögel und Papageien. Dass man Letztere allgemein für die intelligentesten Vögel hält, liegt zum großen Teil an ihrer Fähigkeit, die menschliche Sprache nachzuahmen oder gar zu erlernen. Wie bei den flugunfähigen Kiwis entwickelte sich bei den Papageien die steile Gehirn-Körper-Skalierungskurve durch eine rasche Abnahme der Körpermasse, während die Hirngröße mehr oder weniger unverändert blieb. Diese Verteilung trieben sie aber noch stärker voran als die Kiwis, was zu einer der steilsten Gehirn-Körper-Skalierungskurven in der Vogelwelt führte. Die extreme Steigung besagt, dass insbesondere größere Papageien ein ungewöhnlich voluminöses Gehirn besitzen, wie sich etwa bei den neuweltlichen Aras oder den Graupapageien Afrikas eindrücklich zeigt.

So interessant die Papageien auch sein mögen, die spannendste Entwicklung der Hirngröße findet man in der Familie der Rabenvögel oder Corvidae, zu der Raben, Krähen oder Neuwelthäher zählen. Diese gehören zu den Singvögeln, sind jedoch viel größer als die meisten anderen Arten der Gruppe. Die ungleiche Größenverteilung lässt sich jeden Tag an einem Vogelhäuschen im Garten beobachten; man braucht nur eine Krähe mit schmächtigen Singvögeln wie Spatzen oder Meisen zu vergleichen. Wie Papageien gelten Rabenvögel als sehr intelligent. So können Kolkraben registrieren, wie Artgenossen Futter vergraben, um später das Versteck zu plündern. Die Kombination aus großem Gehirn und großem Körper macht die Corvidae besonders faszinierend (siehe »Gehirn-Körper-Skalierungskurve bei Rabenvögeln«).

© Daniel Ksepka; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Gehirn-Körper-Skalierungskurve bei Rabenvögeln | Mit zunehmender Körpergröße wächst auch der Umfang des Gehirns. Die daraus resultierende Skalierungskurve weist aber nicht bei allen Wirbeltieren die gleiche Steigung auf. So verläuft die Kurve bei Rabenvögeln im Vergleich zu den übrigen Singvögeln steiler. Die Evolution förderte also hier die Entwicklung besonders großer Gehirne. Ein ähnlicher Prozess fand auch bei der Evolution des Menschen statt.

Die Hominiden der Vogelwelt

Unseren Befunden zufolge zeigen Rabenvögel nicht nur eine besonders steile Gehirn-Körper-Skalierungskurve, sondern bei ihnen verlief auch die Hirnevolution am schnellsten. Das Verblüffende dabei: Sie schlugen einen ähnlichen Weg ein wie wir Menschen. Körper und Gehirn haben sich parallel vergrößert, Letzteres wuchs dabei jedoch noch schneller als der übrige Organismus. Rabenvögel könnte man somit als die Hominiden der Vogelwelt bezeichnen.

Papageien und Rabenvögel erreichten ihre extreme relative Hirngröße auf zwei unterschiedlichen Evolutionswegen. Dennoch dürfte sie zumindest ein gemeinsamer Faktor in diese Richtung getrieben haben: Beide lernen akustisch; sie können Geräusche im Gedächtnis behalten und wiedergeben. Dass akustisches Lernen mit der Hirnerweiterung zusammenhängt, klingt überzeugend. Eindeutig ist die Sache aber keineswegs. Rabenvögel stellen nur rund 120 der schätzungsweise 5000 heutigen Singvogelarten, deren Gehirn-Körper-Skalierungskurve meist viel flacher verläuft. Widersprüchlich erscheint auch die Beobachtung, dass Kolibris nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls akustisch lernen, obwohl bei ihnen die Steigung der von Seglern gleicht, die dazu nicht in der Lage sind.

Die Kombination aus Befunden von Fossilien und rezenten Vögeln bringt wichtige Aspekte im zeitlichen Ablauf der Vogelevolution ans Licht (siehe »Stammbaum der Vögel«). Wie sich inzwischen herauskristallisierte, besaßen die Vögel, die in der Jurazeit entstanden, anfangs mehr oder weniger das Gehirn von Theropoden. Das Massenaussterben an der K-P-Grenze bereitete den Boden für die explosive Auseinanderentwicklung der heutigen Vögel. Das betraf sowohl die Zunahme der Artenvielfalt als auch den schnellen Wandel in der Hirngröße, wodurch sich die Tiere an unterschiedlichste Umweltbedingungen vom tropischen Regenwald bis zum antarktischen Schelfeis anpassten. Viele spannende Entwicklungen spielten sich also schon frühzeitig ab, ihren Höhepunkt erreichte der Anstieg der Hirngröße der Vögel aber anscheinend in relativ junger Vergangenheit: Die letzten gemeinsamen Vorfahren von Papageien und Rabenvögeln erschienen erst vor 20 bis 10 Millionen Jahren auf der Bildfläche. Demnach wäre es durchaus vorstellbar, dass sich im Lauf der nächsten zehn Millionen Jahre Vögel mit noch größerem Gehirn entwickeln – vorausgesetzt, wir lassen ihnen die Chance dazu, indem wir ein katastrophales Aussterben durch Klimawandel und Abholzung verhindern.

© Ksepka, D.T. et al.: Tempo and pattern of avian brain size evolution . Current Biology 30, 2020, fig. 3B; Nutzung genehmigt von Elsevier / CCC; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Stammbaum der Vögel | Die heutigen Vögel sind Nachfahren der Dinosaurier, die sich im Jura vor etwa 150 Millionen Jahren entwickelten. Das hier farblich markierte Ausmaß ihrer Gehirne zeigt ein breites Spektrum von Hühnern und Tauben mit einem recht kleinen Organ bis hin zu Papageien und Raben, deren Hirnmasse relativ schwer ist. Die gestrichelte Linie deutet die Grenze zwischen der Kreidezeit und dem Paläogen vor 66 Millionen Jahren an, als die übrigen Dinosaurier ausstarben.

Vieles bleibt noch zu erforschen. Die NESCent-Studie erfasste zwar 2020 Arten, wir konnten aber nur die Gesamtgröße des Gehirns betrachten. Zukünftige Untersuchungen sollten sich mit dem Volumen einzelner Areale wie Riechkolben, Sehzentren oder Kleinhirn befassen, um so neue Aufschlüsse über verschiedene neurobiologische Anpassungen zu liefern. Möglicherweise könnte man noch weiter bis auf die Ebene der Zelle vorstoßen. Bei Rabenvögeln und Papageien beobachtet man im Großhirn – wo die anspruchsvolleren kognitiven Funktionen ablaufen – eine hohe Neuronendichte; bei manchen Arten liegen die Nervenzellen fast ebenso eng gepackt wie bei Primaten. Wenn wir mit neuen Methoden Bilder vom Gehirn heutiger Vögel anfertigen und diese mit Hirnarealen bei fossilen Schädelausgüssen korrelieren können, dringen wir hoffentlich tiefer in den Geist der Vögel wie auch der Dinosaurier ein.