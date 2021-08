Der Mensch: Von der Steinzeit bis ins 21. Jahrhundert

Einem frühen Menschen, der mit Speer und Faustkeil jagte und mit seiner Gruppe von Ort zu Ort zog, wären moderne Entwicklungen wie die Digitalisierung vermutlich als Hexerei und Millionenstädte als Albtraum erschienen. Dennoch stehen die Entwicklungsstufen an einem Anfangs- und vorläufigen Endpunkt der menschlichen Globalgeschichte.

Von der Urzeit bis in die globalisierte Welt des 21. Jahrhunderts

Der französische Journalist und Historiker Laurent Testot arbeitet diese Geschichte in 18 Kapiteln heraus und benennt dabei die wesentlichen Entwicklungsfaktoren. Seine Darstellung führt von der Urzeit über die neolithische Revolution, die Großreiche entlang der Seidenstraße, den Aufstieg des Islam bis zu den mongolischen Eroberungszügen des Mittelalters; von der Entdeckung Amerikas und der Entstehung des Kolonialismus über die Zeit der Weltkriege bis in die globalisierte Welt des 21. Jahrhunderts.

Die Gattung Homo trat vor zirka drei Millionen Jahren in Erscheinung. Auf nicht vollständig geklärte Weise breitete er sich über die ganze Welt aus. Dazu erläutert der Autor die Hypothese, der moderne Mensch sei in Afrika entstanden, parallel zur Annahme, er habe sich zeitgleich in Afrika und Asien entwickelt.

Besonders die zusammenhängende Landmasse der drei Kontinente Afrika, Europa und Asien (»Eufrasien«) habe die Ausbreitung des Menschen begünstigt. Denn hier sei sie vor allem entlang der Ost-West-Achse innerhalb ähnlicher Klimazonen erfolgt, während die Migration zwischen Nord- und Südamerika entlang der Nord-Süd-Achse durch unterschiedliche Klimazonen stattgefunden habe. Letzteres habe größere Herausforderungen an die Anpassungsfähigkeit der Kulturen gestellt. Das ist zwar nicht falsch, erscheint angesichts der großen Nord-Süd-Ausbreitung des eufrasischen und der nicht unwesentlichen Ost-West-Ausdehnung des amerikanischen Doppelkontinents aber holzschnittartig.