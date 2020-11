Wir Werden Alle Sterben: Mikroben im Weltall

Ein Video von

Heute verlassen wir die Erde und Widmen uns Killermikroben in Space. Die kommen aber nicht von Mars oder Venus – zumindest bisher – sondern hier von der Erde. Seit Menschen den Weltraum bereisen, tragen sie dabei nämlich auch ihr Mikrobiom mit sich. Deswegen sind Raumstationen auch keineswegs so klinisch reine Orte wie man meinen sollte. Im Gegenteil.

Das hat sich schon recht früh in der Geschichte der Raumfahrt herausgestellt, bei der russischen Raumstation Mir. Die hatte immer wieder Probleme mit Stromausfällen, und bei denen sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Station deutlich gestiegen. Dadurch konnten Bakterien und Pilze gut gedeihen. Zum Beispiel auf den Fensterdichtungen, auf Bedienungspaneelen oder auch an Raumanzügen.

Die bemerkenswerteste Entdeckung machte man allerdings 1998, als hinter mehreren Verkleidungsplatten schwebende Kugeln aus Kondenswasser zum Vorschein kamen. Und das muss man sich jetzt nicht als glitzernde, transparente Tropfen aus reinem Wasser vorstellen, sondern eher als trübe, bräunliche und etwas übelriechende Brühe, die da vor sich hin waberte. Die entsprechenden Analysen haben denn auch ein reichhaltiges Ökosystem da drin gefunden. Einerseits natürlich Bakterien und Pilze, aber auch Amöben und sogar Milben.

Und das war nicht nur ein Problem bei den Russen. Auch auf der ISS gibt es natürlich Mikroorganismen. Zwar hat man dort noch keine in der Schwerelosigkeit schwebenden Tümpel gefunden, aber in feuchten Bereichen wächst durchaus auch mal Schimmel an den Wänden. Und Anfang 2019 hat sich eine Arbeitsgruppe mal angeguckt, was so alles auf der internationalen Raumstation wächst. Bei diesen DNA-Analysen hat sich gezeigt, dass man da alle Arten von Mikroben findet, die Menschen so begleiten, inklusive bekannte Krankheitserreger und Fäkalbakterien.