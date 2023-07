Wir Werden alle Sterben: Apokalyptische Super-Sonnenstürme

Ein Video von

Heute geht es bei Wir Werden Alle Sterben um Super-Sonnenstürme, die weit größer werden, als alles, was man bisher für möglich gehalten hat. Und damit können sie auch mehr Schaden anrichten, als wir erwarten. Vor allem sind solche Extremereignisse anscheinend gar nicht so selten, wie aktuelle Forschungsergebnisse zeigen.

Als Sonnensturm bezeichnet man einen magnetischen Prozess in der Sonnenatmosphäre, der eine Blase geladener Teilchen mit großer Wucht von der Sonne wegschleudert. Trifft ein solcher Koronaler Massenauswurf die Erde, kann er Satelliten beschädigen und induziert besonders in sehr langen elektrischen Leitern Ströme. Das ist das größte Problem bei solchen Ereignissen, denn die Ströme sind um so stärker, je länger der Leiter ist und je stärker der Sonnensturm wird – und können so stark werden, dass sie technische Einrichtungen beschädigen.

Damit können besonders große Sonnenstürme nicht nur besonders tolle Polarlichter erzeugen, solche Ereignisse können auch große Mengen Elektronik auf der Erde vernichten, und die in unseren Satelliten ohnehin. Als möglichsten schlimmsten Fall hat man dabei meist das Carrington-Ereignis von 1859 vor Augen. Damals gab es noch keine Satelliten oder Computer. Aber durch die Ströme in den Leitungen fingen die Papierstreifen der Telegraphen Feuer. Eine Wiederholung heutzutage gilt als Katastrophenszenario, bei dem die Energie- und Kommunikationsnetze zusammenbrechen würden.