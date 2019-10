Innovation: Zehn Sciencefiction-Ideen, die gerade real werden

Neil Harbisson wurde im Jahr 2004 sogar als erster Mensch offiziell von der britischen Regierung als Cyborg anerkannt. Harbisson ist vollkommen farbenblind und ließ sich daher eine Kamera über eine Halterung in den Kopf implantieren, die Farben in Töne umwandelt. Seither kann er die Buntheit seiner bis dato nur grauen Welt hören.

Die Mehrheit beginnt aber mit vergleichsweise kleinen technischen Hilfsmitteln: Sie implantieren sich etwa Magnete, um die Himmelsrichtung oder drohende Erdbeben zu spüren, oder Mikrochips, um Informationen zu speichern. Bionische Prothesen entsprechen da schon eher der Cyborg-Vorstellung. In ersten Prototypen können Menschen diese bereits ansatzweise und nach aufwändigem Training und Kalibrieren mit ihren Gedanken steuern. Neurosensoren dienen dabei als Verbindungsglied zwischen dem künstlichen Teil und den noch intakten Nerven im Stumpf. Wenngleich das noch keine Robocop-Ausmaße sind, so ist die Verschmelzung von Mensch und Maschine trotzdem schon in vollem Gange.

7. Fliegende Autos

Im Jahr 2263 herrscht ein reges Treiben in den Häuserschluchten – allerdings nicht am Boden, sondern in der Luft. Für Bruce Willis und Milla Jovovich heißt es daher ein ums andere Mal »festhalten!«, wenn sie zu waghalsigen Ausweichmanövern gezwungen werden. Im Film »Das fünfte Element« hat sich der Stadtverkehr von der Straße komplett in die Luft verlagert.

Ein fliegendes Auto ist indes eine äußerst beliebte Zukunftsvision, sowohl als Hybrid – also fähig, zu fahren und zu fliegen – als auch nur als Fluggefährt. Sciencefiction ist Letzteres im Jahr 2019 nicht mehr wirklich: Etliche Firmen haben bereits fliegende Prototypen konstruiert, die bald die ersten Passagiere über den Luftweg ans Ziel befördern werden.

In Städten wie Los Angeles, Dubai und Singapur soll der Probebetrieb schon im Jahr 2020 starten. Der kommerzielle Betrieb wird voraussichtlich einige Jahre später folgen. Flugtaxis – wie man sie gemeinhin nennt – werden dann über den Dächern der Metropolen schweben und die verstopften Straßen entlasten. In der Anfangsphase wird wohl noch ein Pilot mit an Bord sein, langfristig sollen die Lufttaxis aber autonom fliegen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um Fluggefährte, die wie im »fünften Element« als futuristische, fliegende Autos daherkommen, sondern fast ausschließlich um große Drohnen mit Passagierkapsel.

8. Laserschwert

Die massive Tür scheint unüberwindbar. Doch zum Glück hat Jedi-Meister Qui-Gon Jinn sein grünes Laserschwert dabei. Innerhalb weniger Sekunden schneidet er damit ein Loch in das Metall. Die Wunderwaffe aus der Weltraumsaga »Star Wars« ist wohl das Sciencefiction-Objekt schlechthin.

Umso enttäuschender ist es, dass ein solches Lichtschwert noch weit von der Realität entfernt ist. Das liegt vor allem daran, dass dafür enorm viel Energie benötigt werden würde. Ein Student der britischen University of Leicester hat dazu tatsächlich Berechnungen angestellt: Insgesamt kommt er – unter Annahmen, die er der oben beschriebenen Filmszene entnommen hat – zu einer Leistung von knapp sieben Megawatt. Nur so könne die Klinge rasch durch dickes Metall schneiden.

Zum Vergleich: Ein übliches Windkraftwerk liefert drei Megawatt Leistung. Ein weiteres Problem: Licht endet nicht einfach, man hätte also eine ziemlich lange Klinge. Mancher Fan findet sich mit dieser unbefriedigend Situation jedoch nicht ab: Der Youtuber Styroporo präsentierte im Jahr 2015 zum Beispiel ein Laserschwert, das mit etwas Geduld ein Klebeband oder einen Papierbecher durchschneidet. Seine Laserdiode ist mit sieben Watt Ausgangsleistung aber noch weit vom Vorbild entfernt. Und solange nicht völlig neue Energieerzeugungsmethoden oder -speicher gefunden werden, wird sich daran auch künftig nichts ändern.

9. Kälteschlaf

Das Raumschiff Nostromo ist auf dem langen Rückweg zur Erde. Die gesamte Besatzung befindet sich im Kälteschlaf, bevor sie durch einen plötzlichen Notruf mitten im All geweckt wird. Im Sciencefiction-Film »Alien« und in etlichen weiteren Filmen und Büchern dient das Einfrieren von menschlichen Körpern und das Wiederaufwecken in der Zukunft dazu, jahrzehntelange Reisen im Weltraum zu realisieren.

Experten nennen diese Konservierung von Lebewesen und Organen Kryonik. Mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln kommt es dabei allerdings noch zu schwer wiegenden Schäden an den eingefrorenen Lebewesen. Gleichwohl hoffen bereits viele auf ein Leben nach der Kälte: Die erste Kryokonservierung eines Menschen liegt über 50 Jahre zurück, und mittlerweile folgten einige Hundert diesem Beispiel.

Dass Kryonik am Menschen irgendwann mal erfolgreich ist, gilt als nicht komplett unwahrscheinlich: Bei einzelnen Zellen gelingt das schon seit vielen Jahrzehnten, und auch eingefrorene menschliche Embryonen und einfache Tiere wie Fadenwürmer lassen sich wieder zum Leben erwecken. Bei Menschen gibt es jedoch Probleme: Die Kühlung der Körper muss ohne die Bildung von schädigenden Eiskristallen geschehen. Zu diesem Zweck werden die Körperflüssigkeiten durch Frostschutzmittel ersetzt. Bei einfachen Strukturen geht das, bei komplexen bislang nicht. Zudem führt das Frostschutzmittel womöglich zu irreversiblen Organschäden – und wie man es wieder entfernt, ist auch noch unklar.

10. Virtuelle Realität

Den Hacker Neo beschleicht immer mehr das Gefühl, dass etwas ihn und sein Leben lenkt. Durch Morpheus, einen Widerstandskämpfer gegen die herrschenden Maschinen, erfährt er schließlich, dass er richtiglag: Neo lebt in einer computergenerierten Traumwelt. »Matrix« ist wohl die unangefochtene Nummer eins, wenn es um Virtual-Reality-Filme geht.

Dass man vollständig in einer künstlichen Computerumgebung lebt und sich dessen gar nicht bewusst wird, ist schwer vorstellbar. Die momentan erfahrbaren virtuellen Realitäten, in die man mit überdimensionierten Videobrillen eintauchen kann, erinnern eher an das Holodeck aus Star Trek, in dem dreidimensionale Projektoren virtuelle Welten erschaffen.

Bislang dienen die kommerziell erhältlichen VR-Brillen fast ausschließlich dem Vergnügen. Doch nachfolgende Generationen werden wohl in den virtuellen Welten kommunizieren, einkaufen, neue Fertigkeiten erlernen und arbeiten. Forscher erproben bereits haptische Feedbacks, damit virtuelle Gegenstände nicht nur zu sehen, sondern auch zu fühlen sind. Die virtuelle Umgebung wird der realen also zumindest Konkurrenz machen. Und wer weiß: Womöglich leben wir ohnehin schon in einer Simulation. Unter Physikern wird die so genannte Simulationshypothese als Erklärungsmodell für die Existenz des Universums ernsthaft diskutiert. Die Matrix lässt grüßen.