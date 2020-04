Schlichting!: Schneeverlust unter dem Gefrierpunkt

Laden... © H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Sonnenschein auf Schnee | Sonnenschein kann die Schneedecke trotz negativer Temperaturen allmählich schrumpfen lassen.

Falls die Feuchttemperatur positiv ist und der Taupunkt negativ, schmilzt der Schnee mit einer Temperatur von null Grad Celsius an der Grenzschicht zur Luft. Er wird von einem dünnen Wasserfilm bedeckt. Entsprechend ist die relative Feuchte in diesem Bereich sehr groß, und der Taupunkt ist schnell erreicht. Der Vorgang entzieht der Umgebung, das heißt hier vor allem dem gerade entstandenen Wasser, viel Energie. Teilweise gefriert es wieder, und im neu hervorgegangenen Gleichgewicht kommt der Schneeverlust bald zum Erliegen.

Diese Blockade wird erst überwunden, wenn der Taupunkt einen positiven Wert annimmt. Das Schmelzen des Schnees sorgt nun zwar ebenfalls für eine Abkühlung, aber er wird nicht erneut fest. Jetzt taut es: Die flüssige Phase nimmt kontinuierlich zu, während die fortschreitende Benetzung des Schnees den Vorgang noch beschleunigt. Denn indem das kalte Oberflächenwasser im Schnee versickert, geraten die frei gelegten Schneeflächen jeweils direkt mit der noch wärmeren Luft in Verbindung. Das ist wesentlich effektiver als das bloße Schmelzen bei negativem Taupunkt.

Für einen im Wortsinn weitaus durchschlagenderen Taueffekt sorgt die Zufuhr von Wasser. Das passiert bei Regen: Die fallenden Tropfen dringen (sofern es sich nicht gerade um unterkühlten Eisregen handelt) wegen der großen Wärmekapazität des Wassers oft tief in den Schnee ein und durchlöchern ihn. Das vergrößert die Oberfläche des Schnees stark und gibt der Luft Gelegenheit, im Inneren Energie auszutauschen und den Tauvorgang zu beschleunigen. Die wachsenden Löcher lassen schließlich außerdem die Sonne bis zum dunkleren Boden vordringen. Dieser absorbiert die Strahlung und heizt damit zusätzlich von unten. So kann letztendlich, selbst wenn die Umgebungstemperatur unter null Grad liegt, beispielsweise ein Stück frei gelegter Asphalt im Sonnenlicht sich über den Gefrierpunkt hinaus erwärmen und Schneeresten in der Umgebung zusetzen.

Laden... © Spektrum der Wissenschaft / Mike Beckers (Ausschnitt) Luftfeuchtigkeit | Umwickelt man ein (gut belüftetes) Thermometer mit einem feuchten Stoff, wird ihm durch Verdunstung Wärme entzogen. Es zeigt einen niedrigeren Wert als im trockenen Zustand. Aus der Differenz lässt sich die relative Luftfeuchtigkeit errechnen sowie der Taupunkt, bei dem die Wasserdampfkonzentration in der Luft maximal wäre. Ist die »trockene« Temperatur positiv und die »feuchte« negativ (oben), wird Schnee direkt gasförmig (Sublimation). Zeigen beide Thermometer Plusgrade bei negativem Taupunkt, schmilzt er ein wenig (Mitte). Erst, wenn alle drei Werte positiv sind, taut der Schnee. Dann zerfließt er rasch (unten).

Bei dickeren Schneedecken, die länger an Ort und Stelle bleiben, beschleunigen Verunreinigungen durch Staub und Schmutz das Tauen. Die dunklen Stellen sind gute Absorber von Strahlung und folglich zwar winzige, aber in ihrer großen Zahl wirkungsvolle Lieferanten von Schmelzenergie (siehe »Zwischen weißer Pracht und Schmutzskulptur«, »Spektrum« Februar 2016, S. 48).

In der Nähe des tauenden Schnees steigt die Wasserdampfproduktion an, wodurch sie sich selbst bremst. Wenn allerdings Wind Luft heranführt, kann das den Schwund sehr effektiv antreiben. Darum bleibt Schnee nicht nur an den sonnen-, sondern auch an den windgeschützten Stellen merklich länger liegen. Wer abschätzen will, wie lange das winterliche Weiß erhalten bleibt, sollte also mehr als nur das Thermometer im Blick behalten.