Schmerzforschung: Volkskrankheit Schmerz - und was wir dagegen tun können

Was ist ein Schmerzgedächtnis?

Im Prinzip können sich bei jedem Menschen nach einem akuten Schmerzereignis chronische Schmerzen entwickeln. Bei den meisten Menschen geschieht das nicht. Nach einer Operation beispielsweise, bei der Nerven verletzt wurden, treten bei 10 bis 15 von 100 Operierten chronische Schmerzen auf. »Wund-, Nervenschmerz oder postoperative Schmerzen – vor allem, wenn sie nicht oder nicht ausreichend behandelt werden – können Spuren im Nervensystem hinterlassen«, so Ruth Drdla-Schutting.

Beispielsweise werde an bestimmten Nervenzellen im Rückenmark ein »Schmerzverstärker« eingeschaltet, wodurch die Erregungsübertragung an den Synapsen lang anhaltend verstärkt wird; der Fachmann spricht von synaptischer Langzeitpotenzierung. »Die Mechanismen, die hierbei in den Nervenzellen und deren Synapsen stattfinden, ähneln denen, die beim Lernen und bei der Gedächtnisbildung eine Rolle spielen«, sagt die Wiener Forscherin. Daher die Bezeichnung »Schmerzgedächtnis«, die Grundlage dafür, dass Schmerzen weiterbestehen, obwohl das geschädigte Gewebe längst, seit Wochen, Monaten oder Jahren, wieder heil ist.

Unser Nervensystem kann sich in Struktur und Funktion flexibel auf unterschiedliche Anforderungen einstellen. Wenn sich ein Schmerzgedächtnis ausbildet, kommt es zu einer Fehlanpassung. Die synaptischen Verschaltungen in den beteiligten Hirnregionen erscheinen wie eingefroren, der Schmerz stecke fest, beschreibt der Bostoner Schmerzforscher David Borsook die Situation. Wie kann man die fehlangepassten, »eingefrorenen« Nervenverschaltungen wieder in den alten, gesunden Zustand versetzen, wie das Schmerzgedächtnis löschen?

»Wir wissen heutzutage zwar vieles darüber, wie ein Schmerzgedächtnis entsteht, aber noch nicht genug, um es zielgerichtet therapeutisch wieder zu löschen«, gibt Susanne Becker zu bedenken. Wenn sich ein Schmerzgedächtnis gebildet habe, könne man versuchen, dieses beispielsweise mit »Gegenirritationsverfahren« wie der elektromedizinischen Reizstromtherapie zu löschen. Der Erfolg solcher Behandlungen sei jedoch von Patient zu Patient höchst unterschiedlich, stellt Drdla-Schutting fest.

In ihrer Wiener Arbeitsgruppe erforscht man einen anderen Ansatz. In Vorversuchen an Ratten konnte eine einmalige Gabe eines hoch dosierten Opioids die Schmerzgedächtnisspur löschen. Der Arzneistoff bewirkt offenbar, dass die Synapsen wieder normal funktionieren. Auch bei einigen Patienten mit chronischem Nervenschmerz nach eine Gürtelrose scheint die Methode zu funktionieren: 11 von 20 Patienten sprachen auf die Therapie an, bei 8 von ihnen halbierte sich der empfundene Schmerz nach der Behandlung. »Wenn eine einzige Gabe eines (hoch dosierten) Opioids Ähnliches erreichen kann wie eine Langzeitbehandlung der Symptome (mit den gleichen Medikamenten), wäre der Benefit für die Patienten enorm«, sagt die Neurophysiologin.

»Mit chronischem Schmerz leben heißt, innerlich permanent angetrieben zu sein, vor dem Nichtentfliehbaren zu fliehen«

(Christopher Eccleston)

Erfolg versprechend scheint außerdem eine neurobiologisch geprägte Psychotherapie. Das Feld stecke noch in den Kinderschuhen, schreiben David Borsook und Kollegen. Es gäbe aber viel versprechende Hinweise darauf, dass schon 12 bis 18 Sitzungen einer kognitiven Verhaltenstherapie greifbare Auswirkungen auf die Hirnstruktur in schmerzverarbeitenden Zentren des Gehirns haben: Dort verbessert sich die funktionelle Konnektivität deutlich.

Was sind Phantomschmerzen?

»Es ist, als wenn jemand ein glühendes Eisen in meinen Unterschenkel bohrt und es dann langsam hin- und herdreht. Aber der Unterschenkel ist gar nicht mehr da.« Der Kassler Schmerzmediziner Markus Gehling hebt mit diesem Zitat eines verunglückten Motorradfahrers das wesentliche Merkmal dieser chronischen Schmerzart hervor: »Phantomschmerzen werden in einem Körperteil empfunden, den es nicht mehr gibt.«

Der französische Militärchirurg Ambroise Paré (1510-1590) beschrieb diesen geheimnisvollen, als bohrend, stechend und meist äußerst stark beschriebenen Schmerz das erste Mal vor fast 500 Jahren. Doch bis heute können Forscher die Ursachen dafür nicht im Detail erklären. Nach einer Amputation und damit verbundener Durchtrennung von Nervensträngen lösen Nozizeptoren an Ort und Stelle einen durch mechanische Reize oder Entzündungsstoffe ausgelösten Stumpfschmerz aus. Durch Umbauten auf allen Ebenen des Nervensystems kann es außerdem zu fehlerhaften Nervenverknüpfungen kommen, wodurch bei 60 bis 80 Prozent der Betroffenen ein Schmerz in die amputierte Extremität projiziert wird: der Phantomschmerz.

Nervenzellen des autonomen Nervensystems (Sympathikus) können sich beispielsweise mit den sensorischen Nervenzellen verbinden, die Schmerzreize über ihre Nozizeptoren aufnehmen und weiterleiten. Schmerz wird fälschlicherweise immer dann empfunden, wenn der Sympathikus vor Ort aktiviert wird. Außerdem beobachtet man, dass Nervenknoten im Rückenmark empfindlicher auf chemische und mechanische Reize reagieren. Wie bildgebende Verfahren zeigen können, ändert sich zudem in der Hirnrinde die räumliche Zuordnung von Meldungen aus der Peripherie.

Genau bei dieser fehlerhaften Zuordnung setzen neue Behandlungsverfahren an, etwa die Spiegeltherapie, ein Wahrnehmungstraining. In der Nähe des Patienten, der seinen intakten Arm oder sein unversehrtes Bein trainiert, wird dafür ein Spiegel so aufgestellt, dass es im Spiegelbild so aussieht, als bewege sich die (amputierte) Extremität auf der anderen Körperseite. Durch diese visuelle Illusion gelingt es häufig, die räumliche Zuordnung von peripheren Nervenimpulsen in der Hirnrinde wieder zu normalisieren und den Phantomschmerz schon innerhalb weniger Wochen stark zu vermindern.

Phantomschmerzen werden aktuell mit Medikamenten, einer unterstützenden Therapie (zum Beispiel der Spiegeltherapie) und operativen Eingriffen, etwa dem Entfernen von Nerven, behandelt. Ob Medikamente eine tatsächliche Schmerzlinderung bringen, ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Weniger als die Hälfte der Betroffenen scheint von Opioiden zu profitieren, deren Wirkung aber auf lange Sicht oft nicht bestehen bleibt.

Wie behandelt man Schmerz heute?

In die Praxis von Markus Gehling in Kassel kommen Menschen, die der Schmerz dauerhaft plagt: Fibromyalgiepatienten und solche mit chronischen Schmerzen infolge von Nervenschädigungen. Im Lauf seiner Praxistätigkeit hat sich Entscheidendes geändert. In den 1990er Jahren habe man hauptsächlich auf Schmerzmittel gesetzt und geglaubt, jeder Schmerz würde auf die Medikamente ansprechen. »Dieses Konzept hat man in den letzten 15 Jahren komplett umgeworfen. Heute nutzt man verstärkt neuropsychologische Verfahren wie etwa die Spiegeltherapie bei Phantomschmerzen.«

Voraussetzung für dieses veränderte Vorgehen sei das Wissen um die biologischen Grundlagen des chronischen Schmerzes. »Die Persistenz von Schmerz führt zur Änderung von Hirnstrukturen. Wenn eine Therapie erfolgreich ist, sind auch diese neuroplastischen Veränderungen rückläufig«, berichtet Gehling. Die moderne Schmerztherapie ist daher immer interdisziplinär, »multimodal«. Um den Schmerz anzugehen, braucht es nicht nur geeignete Medikamente, sondern auch unterstützende Maßnahmen, etwa Physiotherapie, Entspannungsverfahren, Ergotherapie und Psychotherapie.

Warum in vielen Fällen ein Psychologe ebenfalls mit ins Behandlungsboot gehört, muss dem Patienten gut erklärt werden, um Missverständnisse der Sorte »Mit meiner Psyche stimmt etwas nicht, deshalb habe ich Schmerzen!« zu vermeiden. Schmerz sei nicht nur ein körperliches Phänomen, er beeinflusse alle Aspekte des Lebens, sagt der britische Schmerzforscher Christopher Eccleston: »deine Gefühle, deine Ziele, deine Motivation, deine Beziehungen, deine Fähigkeit zu sein, der du bist«. Psychologen sollten an der Therapie beteiligt werden, um den Betroffenen Wege finden zu helfen, das Leid zu verringern, das mit dem Schmerz verknüpft ist.