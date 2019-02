Autobahnen: Was bringt ein Tempolimit wirklich?

Laden... © manwolste / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Freie Fahrt? | Nur auf einem Teil der deutschen Autobahnen gilt ein Tempolimit, auf einem anderen Teil behindern Staus die Fahrt. Letztere könnten seltener werden, wenn Ersteres auf alle Abschnitte ausgedehnt würde.

Drei Millionen Tonnen CO 2 mögliche Einsparung, wenn die Zahl noch stimmen sollte, wären heute immerhin 2,6 Prozent des gesamten gegenwärtigen Ausstoßes im Straßenverkehr. Er lag 2017 laut Statistischem Bundesamt bei 115 Millionen Tonnen und ist allein in den 2010er Jahren um sechs Prozent gewachsen, weil mehr und größere Autos weiter fahren. Ob die Schätzung zur Einsparung heute noch brauchbar ist, dazu gibt es zwei Überschlagsrechnungen. Sie stammen vom ADAC und dem Öko-Institut – viel weiter auseinander in ihren Grundeinstellungen können Autoren kaum liegen.

Beide benutzen ein Zahlenwerk des Umweltbundesamts namens HBEFA: das Handbuch der Emissionsfaktoren. Hier kann man den durchschnittlichen Ausstoß für verschiedene Geschwindigkeiten ablesen. Der ADAC macht sein Ergebnis einer möglichen CO 2 -Reduktion durch ein Tempolimit nicht explizit, sondern spricht als »Ergebnis einer Abschätzung« von »deutlich weniger als drei Millionen Tonnen«.

Beim Öko-Institut hingegen lassen sich die Zahlen nachvollziehen: Demnach stoßen Autos bei einem Tempo von mehr als 130 Kilometern pro Stunde um 19 Prozent mehr CO 2 aus als die gleichen Fahrzeuge bei 120. Dann braucht man noch den Anteil der Strecken ohne Tempolimit (etwa 70 Prozent) und der Fahrer, die sich an eine Begrenzung halten würden (80 Prozent). Daraus errechnet das Ökoinstitut in einer Studie für den Thinktank Agora Verkehrswende in Berlin eine mögliche Reduktion der Emissionen im Straßenverkehr von 2 bis 3,5 Millionen Tonnen CO 2 für ein Limit von 120. Liege die Grenze bei 130, dann sei gut die Hälfte an Einsparung möglich.

In Ermangelung einer besser begründeten Zahl bleibt es also bei der möglichen Ersparnis von etwa drei Millionen Tonnen CO 2 durch ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde. Eigentlich, stellte 2017 der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) fest, genüge sowieso die Physik, um die Frage nach möglichen Treibhausgaseinsparungen bei reduziertem Tempo zu beantworten: »Da mit einer Verdoppelung der Geschwindigkeit eine Vervierfachung des Luftwiderstands verbunden ist, hilft die Einführung einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung, die Verbräuche drastisch zu senken und den Schadstoffausstoß von Fahrzeugen zu verringern.«

Wie wirkt ein Tempolimit auf die Luftqualität?

Bei Dieselmotoren ist die Menge der Stickoxide (NO x ) im Abgas vor allem eine Frage der Temperatur – also auch der Leistung, die das Aggregat abgeben muss. Darum gehen die Schadstoffe bei Geschwindigkeiten über 100 Kilometer pro Stunde steil nach oben. Dem Handbuch der Emissionsfaktoren zufolge kann sich der Ausstoß zwischen dem Optimum bei etwa 80 Kilometer pro Stunde auf der Landstraße und dem Autobahntempo von 140 verdoppeln.

Das genauer zu beleuchten, war Anfang der 2010er Jahre eines der Ziele im Umweltbundesamt-Forschungsprojekt Parest. Für ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen kamen die Autoren durch eine Modellierung auf eine mögliche NO x -Reduktion von 5428 Tonnen. Das wäre im Bereich von gut einem Prozent der gesamten Emissionen im Verkehr, und da Stickoxide vor allem lokal zum Problem werden, ist das höchstens auf Stadtautobahnen relevant – wo es aber ohnehin Tempolimits gibt. Feinstaub der beiden Größenklassen bis 2,5 Mikrometer und bis 10 Mikrometer könnte ein Tempolimit um jeweils 27 Tonnen mindern – auch hier liegt der Effekt im Bereich von einem Prozent. Die Partikel werden mit dem Wind weiter transportiert als NO x , aber Messstationen an kritischen Innenstadtstraßen zeigen, dass die Grenzwerte zurzeit eingehalten werden.

Passieren mit einem Tempolimit auf Autobahnen weniger Unfälle?

Auf der Autobahn A24 Hamburg-Berlin wurde Ende 2002 auf der viel befahrenen Strecke zwischen den Autobahn-Dreiecken Wittstock-Dosse und Havelland Tempo 130 eingeführt. Die Auswertung der Jahre davor und danach in einer Studie aus dem Landesbetrieb Straßenwesen in Brandenburg (oben bereits erwähnt) gilt als bestes Beispiel, dass ein Tempolimit Leben retten kann. Die Zahl der Unfälle ging danach um 48 Prozent, die der Verunglückten um 57 Prozent zurück.

Laden... © gabrieletamborrelli / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Unfall | Autobahnen sind gemessen an der Zahl der gefahrenen Kilometer die sichersten Straßen in Deutschland. Ein Tempolimit könnte sie aber wohl noch sicherer machen.

Allerdings muss man diese Zahlen ins Verhältnis zur allgemeinen Entwicklung in Brandenburg setzen. Die Autoren der Studie wählten dazu eine Größe namens Unfallkostenrate; sie gibt die Höhe der volkswirtschaftlichen Schäden pro 1000 Fahrzeugkilometer an. Sie lag vor Einführung des Tempolimits bei 22 Euro und sank danach auf 11 Euro – ein Rückgang von 50 Prozent. Auf vergleichbaren Autobahnstücken, etwa anderen Teilen der A24, verbesserte sich die Sicherheit allerdings ohne Eingriff ebenfalls. Die Unfallkostenrate sank in der Kontrollgruppe um 23,5 Prozent. Das schmälert den rechnerischen Effekt des Tempolimits von der Hälfte auf ein gutes Viertel.