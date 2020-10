Sieben Mythen rund um die Hautpflege: Was hilft wirklich gegen Falten?

Laden... © Javier Ferrando / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Viel Wasser ist gut für die Haut? | Wer zu wenig trinkt, spürt dies bald an seiner Haut. Umgekehrt gilt das nur bedingt: Viel trinken führt nur bedingt zu einem besseren Hautbild.

Mythos 5: Bildschirmlicht schadet der Haut

Wer bis in die späten Abendstunden Smartphone, Tablet oder Computer nutzt, läuft nach Ansicht mancher Fachleute Gefahr, angesichts des blauen Lichts die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin zu verzögern und schlechter zu schlafen. Bildschirmlicht steht außerdem im Verdacht, den Augen zu schaden. Der Haut auch? Unter dem Stichwort »Digital Aging« warnen Dermatologen und Kosmetikhersteller neuerdings davor.

Denkbar wäre es: Blaues Licht hat die höchste Energie im sichtbaren Spektrum. Es ist Teil des Sonnenlichts, wird aber ebenso von Smartphones, Tablets und ähnlichen Bildschirmgeräten abgegeben. Im Alltag nehmen wir es meist eher als kühles Weiß wahr, wie es viele LED-Lampen abstrahlen. Wird das kurzwellige Licht von bestimmten Stoffen in der Haut absorbiert, entstehen instabile Sauerstoffmoleküle, auch freie Radikale genannt. Diese hochreaktiven Moleküle entreißen anderen Zellstrukturen Elektronen und setzen so eine schädliche Kettenreaktion in Gang: den oxidativen Stress. Dabei wird vor allem das Kollagen angegriffen, das für die Spannkraft der Haut mitverantwortlich ist. In der Theorie könnte die Bildschirmarbeit darum zu vorzeitiger Erschlaffung der Haut führen. Und zu Pigmentflecken.

Doch insgesamt ist die Hautalterung durch Bildschirmlicht noch kaum erforscht. Wie lange, wie oft und wie dicht man sich ihm aussetzen muss, um Schäden zu riskieren, bleibt offen. Auch die Langzeiteffekte regelmäßiger Belastung durch Bildschirmlicht sind bisher nicht bekannt.

Ein Schutz gegen das Licht des Monitors bieten Sonnencremes, die einen physikalischen Filter enthalten. Partikel in Nanometergröße reflektieren dabei das Licht an der Hautoberfläche, so dass es nicht in tiefere Schichten eindringen kann. Antioxidanzien wie Vitamin C helfen zumindest in Zellkulturen gegen die freien Radikale. Ob das außerhalb der Petrischale ebenfalls funktioniert, ist aber noch unklar.

Mythos 6: Wer viel trinkt, bekommt schöne Haut

Seidenweich und prall soll die Haut sein. Dafür muss man nur mindestens drei Liter Wasser am Tag trinken, titelt ein Lifestyle-Magazin. Richtig ist: Rund ein Drittel der im menschlichen Körper gespeicherten Flüssigkeit steckt in unserem größten Organ, der Haut. Ob wir dehydriert sind, lässt sich darum auch über die Haut testen: Nimmt man die Haut am Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger und erzeugt so eine Falte, sollte die sich beim Loslassen schnell wieder zurückbilden. Bleibt die Falte stehen, deutet das auf ein Flüssigkeitsdefizit hin.

Dass ein deutlicher Wassermangel die Spannung der Haut beeinträchtigt, heißt allerdings nicht, dass große Trinkmengen ihre Spannkraft über den Normalwert hinaus erhöhen. US-amerikanische und israelische Forscher um Ronni Wolf vom Kaplan Medical Center in Rehovot haben sich 2010 die Faktenlage zum Thema angeschaut. Sie fanden in der zugegeben spärlichen wissenschaftlichen Literatur keinen Hinweis darauf, dass viel Trinken der Haut nützt.

Eine Überblicksarbeit von 2018, für die ein Team um die Dermatologin Merve Akdeniz – damals an der Berliner Charité – die Ergebnisse von sechs Studien zusammenfasste, ergab Folgendes: Wurden Versuchspersonen über mehrere Wochen zu zusätzlicher Wasseraufnahme angehalten, stieg im Schnitt die Feuchtigkeit der Hornschicht der Oberhaut und tieferer Hautschichten leicht an. Deutlicher ausgeprägt war dies bei Probanden, die zuvor wenig tranken. Die Haut wirkte äußerlich etwas weniger trocken, Dehnbarkeit und Elastizität nahmen geringfügig zu. Die Forscher geben jedoch zu, dass die Forschungslage immer noch zu dünn sei, um die Frage eindeutig zu beantworten.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hält etwa 1,5 Liter am Tag für einen gesunden Erwachsenen für ausreichend. Hinzu kommt ein knapper Liter, der über die Nahrung aufgenommen wird. Diese Flüssigkeitsmenge genügt vermutlich auch für einen frischen Teint.

Mythos 7: Poren können sich öffnen und schließen

Poren sind Öffnungen auf der Haut, unter denen sich ein Haarfollikel und eine Talgdrüse befinden. Häufig wird empfohlen, Hautpflege nach einer heißen Dusche aufzutragen. Durch den Wasserdampf seien die kleinen Schleusen geöffnet und Wirkstoffe könnten tiefer eindringen. »Da ist was dran«, sagt Maja Hofmann. »Durch Wärme öffnen sich die Poren etwas. Dazu braucht es aber keinen Wasserdampf, sondern nur Wärme. Der Effekt entsteht auch in der Sonne. Substanzen dringen dadurch jedoch höchstens ein wenig in die Haut ein, da die Hornschicht – das Stratum corneum – als Barriere wirkt.«

Wer zu fettiger Haut neigt, hat häufig größere Poren. Die können das Hautbild uneben erscheinen lassen und sind daher ein gängiges Feindbild der Kosmetikindustrie. Fortgeschrittenes Alter, genetische Vorbelastung und häufiges Sonnenbaden erhöhen zudem das Risiko dafür. Etwa ab einem Durchmesser von 0,3 Millimetern gelten Poren als vergrößert. Besonders sichtbar sind sie meist auf Nase und Wangen. Wer etwas gegen zu groß geratene Poren unternehmen möchte, dem empfiehlt ein Team um den südkoreanischen Hautexperten Seong Seo, zunächst die individuelle Ursache dafür ausfindig zu machen. Optionen zur Behandlung seien beispielsweise Retinol, das die Talgproduktion hemmt und so der Dehnung der Poren entgegenwirken kann, sowie Laser, die überaktive Talgdrüsen zerstören.