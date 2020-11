Schlichting!: Wenn der Wind die Harfe spielt

Stimmt nun eine der Eigenfrequenzen des schwingenden Drahts ungefähr mit der Frequenz der Wirbelablösung überein, gerät er in Resonanz. Dabei schaukelt er sich zu einer großen Auslenkung auf, verstärkt den durch die Wirbel hervorgerufenen leisen Ton kräftig und macht ihn gegebenenfalls weithin hörbar.

»Du, einer luftgebornen Muse

Geheimnisvolles Saitenspiel«

(Eduard Mörike, 1804–1875)

Bemerkenswerterweise muss das Hin und Her der Strömung nur in der Nähe der Eigenfrequenz liegen, um den Draht in Resonanz zu bringen. Normalerweise schwingt ein System genau mit der Frequenz, in der es angeregt wird. Doch im Fall der Äolsharfe rastet der vibrierende Draht gewissermaßen in die Eigenfrequenz ein. Unter Fachleuten ist das Verhalten als Lock-in-Effekt bekannt. Er kann bei zahlreichen Systemen auftreten – nicht bloß bei mechanischen, sondern etwa auch in elektrischen Schwingkreisen.

Ohne Lock-in würde eine Äolsharfe nicht funktionieren. Da nämlich die Windgeschwindigkeit nie völlig konstant ist, wiche sonst die Frequenz der Wirbelablösung immer wieder von der exakten Eigenfrequenz ab. Das Instrument wäre also die meiste Zeit kaum zu hören. Innerhalb des Lock-in-Bereichs ist die Auslenkung des Drahts am größten, wenn er genau mit der Frequenz der Wirbelablösung schwingt, und sie nimmt mit zunehmender Abweichung davon ab. Darum schwankt die Lautstärke der jeweiligen äolischen Töne mit der Windgeschwindigkeit, und es entsteht ein typischer anschwellender und wieder verhallender Klang. Größere Variationen der Windstärke bringen gegebenenfalls andere Saiten zum Klingen.

Das Prinzip der Anregung funktioniert ganz allgemein bei umströmten Zylindern. Das lässt sich mit einem einfachen Experiment leicht nachvollziehen: Man benötigt lediglich einen längeren, schlauchartigen Luftballon, den man an einem Ende anfasst und schnell mit dem Arm hin und her oder auf und ab bewegt. Der Ballon vibriert dadurch deutlich fühl- und sichtbar senkrecht zur Bewegungsrichtung.

Übrigens haben die brummenden Töne, die zuweilen unter Hochspannungsleitungen zu hören sind, mit dem Mechanismus nichts zu tun. Ihr Ursprung sind zwar auch schwingende Drähte, dazu führt allerdings nicht Wind, sondern ein elektrodynamischer Vorgang. Jeder stromdurchflossene Leiter ist von einem Magnetfeld umgeben. Die Felder wirken so aufeinander, dass sich gleichartige abstoßen und unterschiedliche anziehen. Durch den Takt des Netzes geraten die parallel verlaufenden Seile in eine charakteristische 50-Hertz-Oszillation, die sich auf die Luft überträgt und an unser Ohr gelangt. Der Ton ist also nicht nur wegen seines unangenehmen Brummens, sondern auch in physikalischer Hinsicht kaum mit dem Wohlklang von Äolsharfen zu vergleichen.