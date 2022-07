Warkus' Welt: Wo das Recht auf Leben an Grenzen stößt

Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Morgens in ihrem Bett auf und stellen fest, dass dicke Kanülen mit Schläuchen in Ihren Adern stecken – wie bei einer Dialyse, die das Blut eines Menschen reinigt, wenn seine Nieren es nicht mehr können. Mit Ihnen verbunden ist aber kein Dialysegerät, sondern ein bewusstloser Mann, der neben Ihnen im Bett liegt. Es stellt sich heraus: Sie selbst sind das Dialysegerät. Eine Hilfsorganisation hat ihn an Ihren Blutkreislauf angeschlossen, während Sie schliefen. Der Mann leidet an einer seltenen Nierenkrankheit und Sie sind der einzige Mensch, der ihm auf diese Weise helfen kann. Sie müssen nur neun Monate mit ihm verkabelt bleiben; danach ist er geheilt. Wird die Verbindung vorher getrennt, wird er sterben.

Zu diesem Gedankenexperiment fordert uns die amerikanische Philosophin Judith Jarvis Thomson in ihrem berühmten Aufsatz »A Defense of Abortion« (1971) auf. Sie stellt fest, dass es sicher sehr liebenswürdig und lobenswert wäre, sich dieser Situation zu unterwerfen und so das Leben des Mannes zu retten. Der Knackpunkt ist aber: Ist man dazu moralisch verpflichtet? Wäre es legitim, einem Menschen in dieser Situation zu verbieten, die Schläuche zu trennen?

An der Dauer von neun Monaten ist unschwer zu erkennen, worauf dieses Gedankenexperiment abzielt: Es geht um die Frage der Legitimität von Schwangerschaftsabbrüchen. Thomson diskutiert zunächst die »extreme Ansicht«, dass es niemals legitim sei, eine Schwangerschaft zu beenden. Und sie kommt zu dem Schluss, dass die Frage, ab wann ein Embryo den Status einer Person hat und sein Leben entsprechend zu schützen ist, das Problem nicht im Kern trifft. Der Mann mag ein Recht haben zu leben – aber hat er auch ein Recht auf die Nutzung eines fremden Körpers als Lebenserhaltungssystem? Wenn die Analogie zutrifft, dann ist mindestens in Fällen, in denen das Leben der Mutter gefährdet oder die Schwangerschaft gegen ihren Willen verursacht wurde, die Fortsetzung der Schwangerschaft unabhängig vom Personenstatus des Embryo beziehungsweise Fötus vielleicht freundlich und lobenswert, aber nicht moralisch geboten.