Freistetters Formelwelt: Mathematik offenbart Überraschungen in einem Kinderspiel

Glücksspiele sind beliebt – und das, obwohl man dafür keine besonderen Fähigkeiten braucht. Man kann darüber streiten, ob es überhaupt als »Spiel« betrachtet werden sollte oder nicht. Ich möchte mich aber nicht mit dieser philosophischen Frage beschäftigen, sondern mit der Mathematik dazu.

Das erste Glücksspiel meines Lebens war vermutlich das »Leiterspiel«, das im englischen Sprachraum als »Snakes and Ladders« bekannt ist. Das Prinzip ist einfach: Auf einem Spielfeld muss man, je nach Würfelergebnis, eine gewisse Zahl an Feldern vorrücken. Wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen, mit der zusätzlichen Komplikation, dass es bestimmte Felder gibt (Leitern), auf denen man ein Stück näher ans Ziel gebracht wird, und andere (Schlangen), durch die man zurück in Richtung Start muss. Es gibt keine Taktik oder Strategie, die einen gewinnen lässt, man ist komplett dem Würfel und den Schlangen und Leitern ausgesetzt.

Als Kind hat mir das Spiel dennoch Spaß gemacht. Die Mathematik dahinter habe ich erst vor Kurzem kennen gelernt. Es geht dabei um eine Reihe an Zufallsvariablen \(X_1, X_2, X_3\) und so weiter, welche die »Markow-Eigenschaft« erfüllen müssen: