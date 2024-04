Freistetters Formelwelt: Wer hoch steigt, kann auch tief fallen

Wer ängstlich in ein Flugzeug steigt, wird von Mitreisenden oft mit dem nicht wirklich hilfreichen Spruch »Keine Sorge, runter kommen sie alle« beglückt. Und es stimmt ja auch, dass ein Flugzeug so oder so den Erdboden erreicht. Idealerweise tut es das kontrolliert und nicht im freien Fall. Obwohl: Wenn man physikalisch exakt sein möchte, dann stürzt ein Flugzeug auch im freien Fall nicht ab. Denn dieser Begriff ist für die Bewegung eines Körpers reserviert, der sich ausschließlich unter dem Einfluss der Schwerkraft bewegt. Das macht ein abstürzendes Flugzeug zwar vorrangig auch – doch tatsächlich wirkt nicht nur die Anziehungskraft der Erde, sondern ebenfalls der Luftwiderstand. Und das erschwert die mathematische Berechnung ein wenig.

Wenn außer der Schwerkraft nichts anderes wirkt, dann nimmt die Geschwindigkeit eines frei fallenden Körpers sekündlich um 9,81 Meter pro Sekunde zu. Das ist der Wert der Fallbeschleunigung im Schwerefeld der Erde. Nach einer Sekunde fällt der Körper also mit knapp 36 Kilometern pro Stunde, nach zwei Sekunden sind es fast 71 Kilometer pro Stunde und nach 60 Sekunden würde man schon mit über 2000 Kilometern pro Stunde nach unten fallen – sofern man innerhalb dieser Zeit nicht schon längst am Erdboden angekommen (oder besser: eingeschlagen) ist. In Wirklichkeit fällt man allerdings nie so schnell zur Erde. Die reale Geschwindigkeit lässt sich nach dieser Formel berechnen: