Die fabelhafte Welt der Mathematik: Wie Katzen die Gesetze der Physik austricksen

Wieder schienen die Vierbeiner die Gesetze der Physik zu brechen. Je höher das Stockwerk, aus dem eine Katze stürzt, desto länger wird sie von der Erde beschleunigt. Damit wächst ihre Geschwindigkeit immer weiter an, mit der sie am Ende schließlich den Boden erreicht. Durch den abrupten Aufprall wandelt sich die Bewegungsenergie des Tiers schließlich in andere Formen um, was zu Knochenbrüchen, Lungenkollaps und Schlimmerem führen kann. Damit sollte der Sturz aus hohen Stockwerken unangenehmere Konsequenzen haben als aus niedrigen. In dieser Betrachtung haben wir allerdings den Luftwiderstand außer Acht gelassen. Die Katzen fallen schließlich nicht in einem Vakuum zu Boden, sondern bewegen sich durch Luft, die den Sturz abbremst.

Damit wirken während des Falls zwei entgegengesetzte Kräfte auf die Katze: die Erdanziehungskraft F g und die Reibungskraft F R , die sie abbremst. Während F g eine denkbar einfache Form hat und sich bloß aus dem Produkt der Masse m der Katze und der Erdbeschleunigung g ergibt, hängt der Luftwiderstand von der Querschnittsfläche A, dem Strömungswiderstandskoeffizienten c W , der Luftdichte ρ und der Geschwindigkeit v des fallenden Objekts ab: F R = ½·ρ·A·c W ·v2. Am Anfang des Sturzes hat die Katze eine Geschwindigkeit von null, daher wirkt nur die Erdbeschleunigung auf sie, doch mit wachsendem v macht sich dann auch die entgegengesetzte Reibungskraft bemerkbar. Um die konkrete Bewegung des Tiers zu bestimmen, muss man also die Gesamtkraft (F g − F R ) berechnen. Diese legt dann fest, welche Beschleunigung a auf eine Katze bestimmten Gewichts m wirkt: m·a = F g − F R .

Ein Tempolimit für fallende Katzen

Die Beschleunigung entspricht der Geschwindigkeitsänderung – mathematisch lässt sich das durch eine Ableitung ausdrücken, a = d⁄ dt v. Möchte man also die Geschwindigkeit der Katze zu einem bestimmten Zeitpunkt berechnen, muss man ein kompliziertes Gleichungssystem lösen, das sowohl die Geschwindigkeit selbst als auch deren Ableitung (Beschleunigung) enthält: m·d⁄ dt v = m·g − ½·ρ·A·c W ·v2. Für solche »Differenzialgleichungen« gibt es oft keine exakte Lösung – auch in diesem Fall nicht. Man ist also auf einen Computer angewiesen, die die Gleichungen in etlichen kleinen diskreten Zeitschritten näherungsweise löst. Je nach Querschnitt und Gewicht der Katze erhält man am Ende eine Kurve, die anfangs schnell anwächst und dann abflacht und auf einen konstanten Wert zuläuft: Die Katze gewinnt zu Beginn des Sturzes schnell an Geschwindigkeit, bevor der Luftwiderstand irgendwann so stark wird, dass sie nicht mehr schneller wird, wie der Physiker Rhett Allain von der Southeastern University in Louisiana für »Wired« berechnet hat: