Freistetters Formelwelt: Wo endet das Sonnensystem?

Die Voyager-Raumsonden sind am 5. September 1977 (Voyager 1) und etwa zwei Wochen zuvor, am 20. August 1977 (Voyager 2), ins All gestartet. Damit sind sie fast genauso lange im Weltraum unterwegs, wie ich auf der Welt bin. Im Gegensatz zu den Sonden habe ich in den nun schon fast 46 Jahren meines Lebens das Sonnensystem noch nie verlassen. Voyager 1 dagegen ist im Mai 2005 aus dem Sonnensystem geflogen. Und im September 2009 noch einmal. Genauso wie im Mai 2010, im Dezember 2011 und im September 2013. Das klingt verwirrend – was daran liegt, dass es nicht so einfach ist, das »Ende« des Sonnensystems zu definieren. Hier ist eine Formel, die dabei hilft:

Der Ausdruck links vom Gleichheitszeichen beschreibt den Druck des Sonnenwindes. Er hängt von der Masse m der Teilchen ab, aus denen der Sonnenwind besteht, ihrer Geschwindigkeit v, der Teilchendichte d und dem Abstand zur Sonne r. Auf der rechten Seite steht der thermische Druck des Gases des interstellaren Mediums (gegeben durch seine Dichte n, Temperatur T und die Boltzmann-Konstante k). Das interstellare Medium (ISM) ist die Materie, die den Raum zwischen den Sternen einer Galaxie durchzieht, und besteht aus diversen Gasatomen und Staubteilchen.

Die Sonne und mit ihr das gesamte Sonnensystem bewegen sich durch diese Materie hindurch, mit einer Geschwindigkeit von zirka 25 Kilometern pro Sekunde. Das ISM erscheint also wie eine Art Fahrtwind; gleichzeitig strömt der Sonnenwind von der Sonne nach außen. Dieser übt einen Druck auf das ISM aus und umgekehrt. Die Formel beschreibt den Punkt, an dem sich die beiden Drücke gerade gegenseitig ausbalancieren. Oder vereinfacht gesagt: Dort, wo der Sonnenwind nicht mehr vom ISM unterscheidbar ist, endet der Einfluss der Sonne.