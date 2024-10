Star-Bugs – die kleine-Tiere-Kolumne: Eine trickreiche Jägerin breitet sich aus

Hat sie einen guten Ablageplatz gefunden, presst die Gottesanbeterin einen Schaum aus ihrem Hinterleib, den sie an Steine oder feste Pflanzenteile heftet und in den sie ihre Eier legt. Der Schaum wird schnell fest und verfärbt sich dunkel. »Der oxidiert wie ein angeschnittener Apfel«, erklärt der Mantis-Fachmann Berg. In den Eipaketen sind die Eier gut geschützt. Um Schimmel und Fäulnis zu verhindern, sucht sich das Tier eine Stelle zwischen 5 und 25 Zentimetern über dem Boden in ausreichend Abstand zum Boden, wo sich Tau und Regen sammeln können.

Auch die Weibchen können fliegen

Dass die Weibchen nicht vollbeladen fliegen, ist allerdings ein Mythos, dem Bergs Beobachtungen widersprechen. Bei Leuchtabenden hat er mehrere Gottesanbeterinnen gesehen, die zuerst ein paar Runden um die hellen Türme der Nachtfalterforscher flogen, um sich danach darauf niederzulassen und andere Besucher aufzufressen. »Ich konnte feststellen, dass die Weibchen sowohl mit vollbeladenem Hinterleib als auch jungfräulich sehr wohl fliegen können«, sagt er.

Ausbreitung in Deutschland Lange bildete Südbaden das Hauptverbreitungsgebiet der Gottesanbeterinnen in Deutschland – vor allem die wämebegünstigte Region rund um den Kaiserstuhl bot ihnen optimale Bedingungen. Auch in Rheinland-Pfalz hat sich die Art inzwischen etabliert. Ab 1998 gab es ein sicher nachgewiesenes Inselvorkommen in Berlin-Schöneberg, wo sich die Tiere ebenfalls erfolgreich fortpflanzen konnten. Generell begannen sich diese Insekten aber ab den 1990er Jahren in Mitteleuropa auszubreiten – dank wärmerer Sommer und milderer Winter. Bis zu den 2020er Jahren konnten sich in Deutschland zwei stabile Populationen etablieren: im Westen in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Saarland und im Osten in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die westliche Population stammt demnach hauptsächlich aus Frankreich, während die östliche Population aus Tschechien über das Elbtal eingewandert ist. Bis 2023 folgte eine weitere Ausbreitung nach Nordwesten vom Bestand in Deutschlands Südwesten ausgehend, der sich auch ostwärts über den Schwarzwald in Baden-Württemberg ausgedehnt hat. Die östliche Teilpopulation wandert ihr dabei entgegen und hat bis 2024 Thüringen erreicht.

Das erklärt auch, weshalb die Tiere immer wieder in beleuchtete Wohnungen hineinfliegen. »Wir hatten im vergangenen Jahr mehr als 300 Meldungen aus dem ganzen Stadtgebiet von Berlin«, so Berg, »sogar aus dem zehnten Stock.« Zusammen mit Forschern des Naturkundemuseums Potsdam haben Berg und seine Mitstreiter von den »Mantidenfreunden Brandenburg« eine eigene Website eingerichtet, um Meldungen von gesichteten Gottesanbeterinnen zu sammeln.

Wenn die Weibchen nicht fliegen könnten, hätten sich die Insekten auch kaum so weit nach Norden ausgebreitet: auf den Bausenberg, nach Berlin, inzwischen sogar fast bis an die Nord- und Ostsee. Das jedenfalls legen Meldungen in Citizen-Science-Projekten von iNaturalist bis observation.org nahe.