Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte einer OP an einem erlauchten Hinterteil

Ludwig XIV., Sonnenkönig und Regent über Frankreich für 72 Jahre, war berühmt für seine Extravaganz. Nicht zuletzt der Umbau eines kleinen Jagdschlösschens bei Versailles zu einer der prächtigsten Schlossanlagen Europas zeugt heute noch davon. Der Einfluss Ludwigs auf die barocke Kultur Europas ist ebenso unbestritten wie – was jedoch kaum zur Sprache kommt – sein Einfluss auf die Medizingeschichte. Auf Grund der Aufzeichnungen seiner Leibärzte Vallot, d'Aquin und Fagon wissen wir recht viel über die diversen Leiden des Herrschers.

Als Ludwig im Jahr 1715 kurz vor seinem 77. Geburtstag starb, notierte man als Todesursache Gangrän, die durch Diabetes hervorgerufen wurde. Das passt zu einer weiteren Tatsache: Übermäßiger Zuckerkonsum schädigte seine Zähne nämlich derart, dass er im Alter von 40 Jahren nur noch über Reste eines Gebisses verfügte. Vielleicht aus diesem Grund wirken auf seinen Porträts die Wangen oft eingefallen. Die damalige Medizin hatte dem aber nicht viel entgegenzusetzen. Denn besonders raffiniert waren die Techniken von einst nicht, was sich etwa darin zeigte, dass dem König beim Ziehen eines faulen Zahns versehentlich ein Stück seines Oberkiefers und Teile seines Gaumens mit ausgerissen wurden.

Was ihm aber ab Mitte der 1680er Jahre zu schaffen machte, lag nicht in seinem Mundraum, sondern war am anderen Ende des Verdauungsapparats zu finden: am After.

Eine Fistel am After des Königs

Ludwig, der grundsätzlich sehr bedacht auf den Zustand seines Magendarmtraktes war – in Aufzeichnungen sind mehr als 2000 Darmspülungen vermerkt –, hatte sich einen schmerzhaften Abszess zugezogen. Wie das passieren konnte, ist ungeklärt. War’s vom Reiten? Vielleicht vom legendär seltenen Baden? Wir wissen nur, dass sein Leibarzt am 15. Januar 1686 eine Schwellung am After des Königs identifizierte. Im Februar notierte der Arzt, die Schwellung sei nun ein Abszess, im Mai platzte dieser auf, und nach weiteren Untersuchungen war klar: Ludwig hat eine Fistel.