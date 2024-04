Freistetters Formelwelt: Eine Verbindung zwischen Pi und der eulerschen Zahl?

Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, Die legendärsten mathematischen Kniffe, die übelsten Stolpersteine der Physikgeschichte und allerhand Formeln, denen kaum einer ansieht, welche Bedeutung in ihnen schlummert: Das sind die Bewohner von Freistetters Formelwelt.Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, finden Sie hier

Ein weiteres Beispiel für eine solche Übereinstimmung ist die Gleichung 178212 +184112 =192212. Mit ein bisschen Wissen aus der Geschichte der Mathematik kann man schnell merken, dass auch diese Formel nicht stimmen kann. Denn wenn es so wäre, wäre sie ein Gegenbeispiel für den großen fermatschen Satz, der besagt, dass die n-te Potenz einer natürlichen Zahl nicht als Summe zweier n-ten Potenzen dargestellt werden kann, wenn n größer als 2 ist. Diese berühmte Aussage wurde im 17. Jahrhundert formuliert, aber erst 1994 bewiesen. Die drei oben genannten Zahlen sind daher auch kein Gegenbeispiel – aber teilt man die linke und die rechte Seite der Gleichung durcheinander, erhält man ein Ergebnis von 0,9999999997… Die Rechnung geht also fast auf. Aber »fast« ist in der Mathematik leider nicht gut genug.

Solche mathematischen Zufälle sind nicht nur interessant, sondern manchmal praktisch. Das Quadrat der Kreiszahl Pi stimmt in den ersten drei Nachkommastellen mit dem Bruch 227⁄ 23 überein. Wenn man nur ein paar Überschlagsrechnungen anstellen will, sind solche Näherungen durchaus hilfreich. In diesem Zusammenhang kann man sich gleich merken, dass die dritte Potenz von Pi etwa 31,006 ist und die vierte Potenz der Kreiszahl bis auf die achte Nachkommastelle mit dem Bruch 2143⁄ 22 übereinstimmt.

Auch in der Physik gibt es erstaunliche Zufälle

Ähnliche Zufälle findet man ebenfalls in der Physik. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt exakt 299 792 458 Meter pro Sekunde, was überraschend nahe an der runden Zahl von 300 Millionen Meter pro Sekunde ist. Die ursprüngliche Definition der Länge eines Meters beruht auf dem Umfang der Erde – und es gibt keinen Grund, warum die Größe unseres Planeten irgendwas mit der Geschwindigkeit des Lichts zu tun haben sollte.