Schlichting!: Warum platzende Blasen einen Kranz aus Tröpfchen hinterlassen

Die Forschungsgruppe fand außerdem heraus, dass es den neu entstandenen Blasen nicht anders ergeht als den ursprünglichen – sie platzen ihrerseits, wiederholen gegebenenfalls den Aufspaltungsprozess und so weiter. Eine solche Kaskade produziert schließlich Tröpfchen, die um zwei Größenordnungen kleiner sind als die Ausgangsblasen.

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt)

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Driftende Blasen | Auf einem Teich schnellt Wasser, das von einer Halbblase eingedellt wurde, nach deren Platzen nach oben. Die dadurch ausgelösten Wellen breiten sich auf der Wasseroberfläche aus.

Wenn eine Halbblase auf einer Wasseroberfläche platzt, sind die Verhältnisse etwas komplizierter. Der erhöhte Druck in ihrem Inneren dellt die Wasserschicht etwas ein. Beim Platzen der Blase schnellt daher nicht nur die Blasenhaut zurück, sondern ebenfalls die vertiefte Wasseroberfläche. Auf Grund der Trägheit schießt das Wasser dabei in Form eines Bergs empor. Um die Erhöhung herum bilden sich viele kleinere Tochterblasen, die sofort zerplatzen und ihrerseits winzige Fontänen in die Luft senden. Diese zerfallen in Aerosoltröpfchen, die zu leicht sind, um gleich wieder herabzufallen.

Laut den Untersuchungen entstehen also durch Blasen auf festen und flüssigen Grenzflächen schließlich in der Luft schwebende Tröpfchen. Das ist für zahlreiche andere Forschungsbereiche bedeutsam. Beispielsweise werden Aerosole mit der Übertragung von Krankheiten in Schwimmbädern und Whirlpools in Verbindung gebracht. Im größeren Maßstab transportiert die Meeresgischt gelöste Gase, Salze, biologische Stoffe und Wärmeenergie in die Atmosphäre. Das wirkt sich auf weit entfernte Ökosysteme und das Klima aus. Auf häuslichen Skalen wiederum gibt es einen besonders angenehmen Effekt: Die feinen Tröpfchen vom prickelnden Sekt machen die Aromastoffe des Getränks für uns noch weit oberhalb von dessen Oberfläche auf angenehme Weise wahrnehmbar.