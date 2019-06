Hirschhausens Hirnschmalz: Über den Wolken

Seit einem Jahr bin ich Botschafter für »atmosfair« und kompensiere meine Flüge durch eine Abgabe für Projekte, die an anderer Stelle fossile Brennstoffe einsparen helfen. Noch besser wäre natürlich, erst gar nicht abzuheben und statt Gran Canaria den Strand von Rügen zu genießen. Mit weniger Beton und Leuten drum herum, was auch die Aggressionen mindert.

Apropos, diesen Witz muss ich unbedingt noch loswerden: Ein Papagei sitzt in der 1. Klasse und schnauzt die Stewardess an: »Bring mir gefälligst was zu trinken, Schlampe!« Die Stewardess ärgert sich, aber weil der Papagei so viel bezahlt hat, erfüllt sie ihm den Wunsch. Der Manager im Sitz daneben denkt: »Was der Vogel kann, kann ich auch« und pöbelt los: »Bring mir gefälligst auch was, aber zacki!« Der Stewardess wird es zu bunt, sie beschwert sich beim Piloten. Der schmeißt Mann und Papagei kurzerhand raus – und in der Luft sagt der Vogel zum Manager: »Du reißt ganz schön die Klappe auf für einen, der nicht fliegen kann!«