Freistetters Formelwelt: Wie heiß kann es höchstens werden?

Dann lösen sich Protonen und Neutronen auf, und die Quarks existieren zusammen mit den Gluonen – den Teilchen, die die starke Kernkraft vermitteln – in einem Materiezustand, der Quark-Gluon-Plasma genannt wird. Man geht davon aus, dass das Universum kurz nach dem Urknall von so einer »Quark-Suppe« (wie der Zustand in der Wissenschaft oft scherzhaft genannt wird) erfüllt war. Erst als es sich ein paar Sekundenbruchteile später ein wenig abgekühlt hatte, konnten sich die Quarks demnach zu Protonen und Neutronen verbinden.

Um so einen Zustand künstlich zu erzeugen, muss man in Teilchenbeschleunigern schwere Atomkerne mit fast Lichtgeschwindigkeit aufeinanderschleudern. Für einen extrem kurzen Zeitraum ist dann so viel Energie vorhanden, dass sich ein Quark-Gluon-Plasma bildet.

Die Hagedorn-Temperatur ist übrigens nicht die höchstmögliche Temperatur. Selbst ein Quark-Gluon-Plasma lässt sich noch weiter aufheizen. Doch hier verlassen wir langsam den Bereich, der mit dem aktuellen Wissensstand beschreibbar ist. Weder unsere Physik noch unsere Mathematik genügen, um solche extremen Zustände korrekt zu beschreiben. Natürlich wird hier weiter geforscht, und irgendwann wissen wir hoffentlich, wie heiß es wirklich werden kann. Und dann werden wir auch verstehen, wie das Universum angefangen hat.