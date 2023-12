Die fabelhafte Welt der Mathematik: Ein Theorem rund um Weihnachten, Windmühlen und Primzahlen

Auch wenn ich kein Winter-Fan bin, bereitet mir die Weihnachtszeit Freude. Ich schätze die Zeit mit meinen Verwandten und Freunden, das gute Essen und natürlich Apfelglühwein. Es gibt aber auch ein schönes Theorem, das mit Weihnachten zusammenhängt. Wahrscheinlich verbinden nur wenige Personen den Festtag mit Mathematik – und inhaltlich hat das Theorem nicht wirklich etwas mit Lebkuchen, Rentieren oder Weihnachtsmännern zu tun.

Das »Weihnachtstheorem« erhielt seinen Namen, weil der Gelehrte Pierre de Fermat eine spannende Beobachtung zu Primzahlen am 25. Dezember 1640 in einem Brief an seinen Kollegen Marin Mersenne erwähnte: Eine ungerade Primzahl p lässt sich genau dann in die Summe zweier Quadratzahlen zerlegen (p = a2 + b2), falls p ein Vielfaches von vier plus eins ist. Zum Beispiel: p = 4·1 + 1 = 5 = 12 + 22 oder p = 4·3 + 1 = 13 = 22 + 32.

Okay, mögen Sie sich denken, warum sollte das interessant sein? Zum einen besitzen solche Primzahlen eine schöne geometrische Anschauung: Eine Primzahl der Form 4k + 1 (mit ganzzahligem k) heißt »pythagoräische Primzahl«, weil sie mit rechtwinkligen Dreiecken zusammenhängt. Da sich eine pythagoräische Primzahl in eine Summe aus zwei Quadratzahlen zerlegen lässt, entspricht sie dem Hypothenusenquadrat eines rechtwinkligen Dreiecks mit zwei ganzzahligen Katheten. Zum anderen hat die quadratische Zerlegung aber auch jede Menge Anwendungen in der Zahlentheorie, der Kryptografie und sogar der Physik.