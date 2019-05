Primzahlen: Mathematische Entdeckung dank »Big Bang Theory«

Die 73. Folge der US-Sitcom »The Big Bang Theory« ist für Mathematiker schon länger eine besondere: »Welches ist die beste Zahl, die bekannt ist?«, fragt Sheldon Cooper darin an einer Stelle. »Es ist die 73«, sagt der geniale, aber wenig lebenstaugliche Physiker letztlich selbst.

Sheldons Begründung ist ein Fest für Zahlenfans: »73 ist die 21. Primzahl, ihre Spiegelzahl – die 37 – die 12., und deren Spiegelzahl (die 21) ist das Produkt der Multiplikation von – haltet euch fest: 7 und 3.« Was bei den anderen Seriencharakteren und vielen Zuschauern für Lacher sorgte, brachte professionelle Mathematiker ins Grübeln: Gibt es noch mehr so genannte Sheldon-Primzahlen, die genau solche Eigenschaften teilen?

Der Zahlentheoretiker Carl Pomerance vom Dartmouth College in New Hampshire hat nun zusammen mit seinem Kollegen Christopher Spicer vom Morningside College in Iowa eine Antwort gefunden: Die 73 sei tatsächlich die einzige Primzahl, welche die von Sheldon genannten Kriterien erfüllt, schreiben die Forscher in einer bald im »American Mathematical Monthly« erscheinenden Veröffentlichung.