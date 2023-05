Futur III: Die ultimative Ex-Erfahrung

Ich war nun einmal das, was meine Mutter als »unauffällig-wohlgelitten« bezeichnete, hatte weder Freunde noch Feinde. In der Firma begegnete man mir mit Gleichmut, wenn man mich überhaupt wahrnahm; ich war ein stilles Rädchen im Getriebe. Ich hatte keine spannenden Hobbys, mit denen ich mich hätte hervortun, kein aufregendes Liebesleben, in das ich anderen hätte Einblick gewähren können – etwa durch private Telefonate voller Gekicher auf der Arbeit, meinen nach Feierabend vor der Firma wartenden Schatz oder was auch immer. In der Kantine oder in der Büroküche erzählte ich niemanden von schrecklichen Dates, magischen Wochenenden, verkorksten Beziehungen, nervigen Schwiegereltern oder eben hässlichen Trennungen.

Die App von ExPerience könnte das ändern.

Nur ich wüsste, dass es sich um eine künstliche Intelligenz handelte – die anderen im Büro müssten davon ausgehen, einen Blick in mein Privatleben samt einer schweren, grässlichen Trennung zu erhaschen: abgelenkt und aufgewühlt durch Message-Terror, wütende Anrufe, Emotionen …

Das alles selbst und allein vorzutäuschen, wäre mir verrückt vorgekommen. Doch mittels einer App und einer digitalen Intelligenz als Spielpartner? Das war wirklich genauso wie ein Sex-Bot oder eine App, die einem eine glückliche virtuelle Beziehung vorgaukelte. Dabei schien mir eine Fake-Trennung weitaus überschaubarer und weniger anstrengend zu sein als eine Fake-Beziehung, in die man wesentlich mehr Arbeit stecken musste, wie ich annahm.