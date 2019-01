Bewusstsein: Das schwierigste Problem

Literaturtipp

Blackmore, S.: Die Macht der Meme oder die Evolution von Kultur und Geist. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2000

Susan Blackmore beschreibt, wie sich selbst replizierende Informationseinheiten die menschliche Kultur prägen.

Quellen

Blackmore, S., Troscianko, E. T.: Consciousness. An Introduction. Third Edition. Routledge, Abingdon 2018

Chalmers, D. J.: The Character of Consciousness. Oxford University Press, Oxford 2010

Dehaene, S.: Denken. Wie das Gehirn Bewusstsein schafft. Knaus, München 2014

Dennett, D. C.: Philosophie des menschlichen Bewußtseins. Hoffmann und Campe, Hamburg 1994

Dennett, D. C.: Von den Bakterien zu Bach - und zurück. Die Evolution des Geistes. Suhrkamp, Berlin 2018

Feinberg, T. E., Mallatt, J. M.: The Ancient Origins of Consciousness. How the Brain Created Experience. MIT Press, Cambridge 2016

Graziano M. S. A., Kastner S.: Human Consciousness and Its Relationship to Social Neuroscience: A Novel Hypothesis. In: Cognitive Neuroscience 2, S. 98-133, 2011

Humphrey, N.: Soul Dust. The Magic of Consciousness. Princeton University Press, Princeton 2012

Key, B.: Why Fish Do Not Feel Pain. In: Animal Sentience 3, 1, 2016

Nagel, T.: What Is It Like to Be a Bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Reclam, Ditzingen 2016