Wissenschaftsgeschichte : Die Vermessung der Gefühle

Accolla, E. A. et al.: Deep Brain Stimulation of the Posterior Gyrus Rectus Region for Treatment Resistant Depression. In: Journal of Affective Disorders 194, S. 33 – 37, 2016

Belliveau, J. W. et al.: Functional Mapping of the Human Visual Cortex by Magnetic Reso-nance Imaging. In: Science 254, S. 716 – 719, 1991

Drysdale, A. T. et al.: Resting-State Connectivity Biomarkers Define Neurophysiological Sub-types of Depression. In: Nature Medicine 23, S. 28 – 38, 2017

Fan, Y. et al.: Early Life Stress Modulates Amygdala‐Prefrontal Functional Connectivity: Im-plications for Oxytocin Effects. In: Human Brain Mapping 35, S. 5328 – 5339, 2014

Finn, E. S. et al.: Functional Connectome Fingerprinting: Identifying Individuals using Patterns of Brain Connectivity. In: Nature Neuroscience 18, S. 1664 – 1671, 2015

Holtzheimer, P. E. et al.: Subcallosal Cingulate Deep Brain Stimulation for Treatment-Resistant Depression: a Multisite, Randomised, Sham-Controlled Trial. In: The Lancet 4, S. 839 – 849, 2017

Mayberg, H. et al.: Deep Brain Stimulation for Treatment-Resistant Depression. In: Neuron 45, S. 651 – 660, 2005

Thulborn, K. R. et al.: Oxygenation Dependence of the Transverse Relaxation Time of Water Protons in whole Blood at High Field. In: Biochimica et Biophysica Acta 714, S. 265 – 270, 1982