Querschnittslähmung : Schritt für Schritt

Anderson, M.A. et al.: Required growth facilitators propel axon regeneration across complete spinal cord injury. Nature 561, 2018

Angeli, C. A. et al.: Recovery of over-ground walking after chronic motor complete spinal cord injury. The New England Journal of Medicine 379, 2018

Brandman, D. M. et al.: Rapid calibration of an intracortical brain-computer interface for people with tetraplegia. Journal of Neural Engineering 15, 2018

Gill, M. L. et al.: Neuromodulation of lumbosacral spinal networks enables independent stepping after complete paraplegia. Nature Medicine 24, 2018

Wagner, F. B. et al.: Targeted neurotechnology restores walking in humans with spinal cord injury. Nature 563, 2018