Springers Einwürfe: Klimawandel vor Gericht

Mehr als 2000 Frauen im Rentenalter haben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage gegen die Schweizer Regierung erhoben: Sie habe es unterlassen, genug gegen den menschengemachten Klimawandel zu unternehmen – und folglich habe sie die Bürgerinnen und Bürger vor den gesundheitlichen Auswirkungen zu wenig geschützt.

Die »KlimaSeniorinnen Schweiz« stehen mit ihrer Initiative keineswegs allein da. Vor dem Gerichts­hof in Straßburg sind ähnliche Verfahren anhängig, in denen Gruppen aus mehreren europäischen Staaten ihr Recht auf Klimaschutz einfordern. In Deutschland erklärte das Bundesverfassungs­gericht das einschlägige Gesetz für teilweise verfassungswidrig, weil es den Schutz künftiger Genera­tion vernachlässige. Und im August 2023 entschied eine Richterin in Montana, dass der US-Bundesstaat das Recht der teils blutjungen Klägerinnen und Kläger auf eine gesunde Umwelt verletze. …