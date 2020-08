Mississippi-Blase: 1720 – das Jahr des ersten großen Crashs

Es müssen surreale Szenen gewesen sein, die sich in jenen spätsommerlichen Wochen in Paris abspielten. Keine drei Jahre war es her, dass Frankreich vor dem Staatsbankrott gestanden hatte, die Wirtschaft am Boden, ein Großteil der Bevölkerung verarmt und in Elend. Nun, im September 1719, erfasste ein Kaufrausch die Stadt an der Seine. Der englische Kaufmann Daniel Defoe, der wenige Monate zuvor seinen Erstlingsroman »Robinson Crusoe« anonym veröffentlicht hatte, schrieb perplex in die Heimat: »Man sieht 800 neue Kutschen in Paris, und die reich gewordenen Familien kaufen neues Tafelsilber, neue Möbel, neue Gewänder und eine neue Equipage, so dass hier ein ganz gewaltiger Handel herrscht.« Auch der englische Politiker Daniel Pulteney wurde Zeuge dieses Schauspiels: »Gestern hörte ich, dass ein Geschäft in weniger als drei Wochen Spitze und Leinen für 800 000 Livres abgesetzt hat – und das hauptsächlich an Kunden, die zuvor nie Spitze trugen«, schrieb der Brite. »Die täglichen Berichte dieser Art klingen dermaßen außerordentlich, dass man sie im Ausland kaum glauben wird.« Aus gutem Grund, wie sich bald schon zeigen sollte. Denn der märchenhafte Wohlstand, der vielen Franzosen und Ausländern innerhalb von Monaten in den Schoß gefallen war, stand auf tönernen Füßen.

Was kaum jemand ahnte: Paris befand sich mitten in einer der größten Spekulationsblasen der Geschichte, aufgepustet von einem zwielichtigen Mann, der erst wie ein Erlöser gefeiert wurde und sich bald darauf bei Nacht und Nebel aus dem Land stehlen musste. Das nahezu zeitgleiche Platzen der französischen Mississippi-Blase und der von ihr beeinflussten Südseeblase in England lösten 1720 in Europa die erste große Finanzkrise aus – mit weit reichenden Folgen.

Der erste Dominostein war bereits zwei Jahrzehnte zuvor gefallen. Am 1. November des Jahres 1700 war König Karl II. von Spanien kurz vor seinem 39. Geburtstag im königlichen Palast zu Madrid gestorben. Karl war der letzte spanische Herrscher aus der Dynastie der Habsburger, und er war kinderlos. Doch der König, der weder körperlich noch geistig als gesund galt, hatte Philipp, den Herzog von Anjou, bereits zum Nachfolger bestimmt. Das Problem: Philipp stammte aus dem Haus der Bourbonen, genau wie sein in Versailles herrschender Großvater Ludwig XIV., der Frankreich zur mit Abstand stärksten und einflussreichsten Großmacht des Kontinents gemacht hatte. Nun sollten auch noch Spanien mitsamt seinem gewaltigen Kolonialreich sowie die zur spanischen Krone gehörenden Herrschaften über Sardinien und Süditalien in die Hände der Bourbonen fallen.

Der Erbfolgekrieg drängt die Staaten an den Rand des Ruins

Zu denen, die eine solche Machtkonzentration Frankreichs nicht akzeptieren konnten, zählten sowohl der Habsburger Leopold I., Kaiser im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, als auch England, das seine eigenen Hegemonialansprüche gefährdet sah. So kam es 1701 zum Ausbruch des Spanischen Erbfolgekriegs, der sich über weite Teile Europas erstreckte und sogar in der Neuen Welt ausgetragen wurde. Als nach 13 Jahren die Waffen endlich schwiegen, wurde ein Friede geschlossen, mit dem sich die beteiligten Großmächte gut arrangieren konnten. Die Bourbonen behielten die spanische Krone, das Haus Habsburg gewann die Österreichischen Niederlande und Gebiete in Italien. Und England verleibte sich nicht nur den wichtigen Stützpunkt Gibraltar sowie die Insel Menorca ein, sondern konnte auch seinen Status als führende See- und Handelsmacht weiter ausbauen. Der Preis dieser Erfolge war jedoch hoch – und zwar buchstäblich.