Gravitationslinsen: Abell 3827 und das Rätsel um die Dunkle Materie

Trotz des enormen Potenzials von Abell 3827 bleibt der Galaxienhaufen für Fachleute, die seine verborgenen Vorgänge aufklären wollen, ein verwirrendes Durcheinander. »Es ist wie bei einer Massenkarambolage«, sagt Richard Massey von der englischen Durham University, der Abell 3827 in der Vergangenheit bereits im Detail untersucht hat. »Jeder, der Zeuge eines Unfalls wird, erzählt hinterher eine völlig andere Version der Ereignisse.«

Von Pfannkuchen und Waffeln

Nun haben Jenny Wagner und zwei ihrer Kollegen eine neue Theorie vorgeschlagen, die einige dieser Unstimmigkeiten ausräumen könnte. Die Forscher argumentieren, dass der wahre Schuldige die unerwartet komplexe Linsenmorphologie des Galaxienhaufens ist. Das Trio geht davon aus, dass Abell 3827 nicht »flach wie ein Pfannkuchen« ist, wie die üblichen Linsenmodelle annehmen, sondern wie eine dickere, dreidimensionale Linse mit entsprechend stärkeren Aberrationen auf dem projizierten, unscharfen Bilderkranz. »Stellen Sie sich vor, Sie haben eine belgische Waffel, die Sie sehr weit von sich weghalten; dann sieht sie aus wie ein Pfannkuchen«, sagt Wagner. »Aber je näher sie kommt, desto mehr werden Sie sehen, dass sie tatsächlich eine dicke Struktur entlang der Sichtachse aufweist.«

Forscher, die Galaxienhaufen untersuchen, die einen Gravitationslinseneffekt zeigen, haben der Einfachheit halber lange Zeit flache Pfannkuchenmodelle bevorzugt, weil die Dicke einer Linse vernachlässigbar ist im Vergleich zu den Milliarden Lichtjahren, die die meisten von der Erde entfernt sind. Dieser Ansatz könne jedoch nur die Scherung oder Streckung der Bilder erklären, nicht aber die rätselhaften Ausrichtungen, die in Abell 3827 zu sehen sind, sagt Wagner.

Die neue Theorie, die das Team kürzlich in den »Monthly Notices of the Royal Astronomical Society« veröffentlicht hat, beruht auf der Annahme, dass die Galaxien im zentralen Quartett nicht in einer Ebene liegen, sondern entlang der Sichtachse von der Erde aus verteilt sind. Das Licht der Hintergrundgalaxie werde also nicht, wie herkömmlich modelliert, sofort vollständig abgelenkt, sagt Wagner, sondern mehrfach über eine Entfernung von 46 Millionen Lichtjahren – die geschätzten Dicke des Galaxienhaufens Abell 3827. Nach der »Waffel«-Hypothese des Teams könnte eine Galaxie im zentralen Quartett, die deutlich näher an der Erde ist als der Rest, mitverantwortlich für die Verzerrungen sein. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass drei der Galaxien wie Perlen an einer Schnur aufgereiht und alle etwa gleich weit von uns entfernt sind. Die vierte Galaxie scheint der Erde jedoch rund 32 Millionen Lichtjahre näher zu sein. Das Licht der Hintergrundgalaxie werde also höchstwahrscheinlich nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal gebündelt, bevor es auf unsere Teleskope trifft, sagt Wagner.