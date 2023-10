Klimawandel: Der tosende Rückzug der Alpengletscher

Ein mörderischer Sommer

Besonders einschneidend war das Jahr 2022 mit einem Sommer, der für die Alpengletscher eine Katastrophe darstellte. Die Saison brach alle Negativrekorde des Gletscherrückgangs seit dem extrem heißen Sommer 2003. In vielen Fällen mussten die Fachleute sogar die Achsen der grafischen Darstellungen anpassen, um die Eisschmelze von 2022 korrekt abzubilden. Einige Gletscher haben im besagten Jahr 100 Meter an Länge und 6 Meter an Dicke verloren; die Eismassen aller alpinen Gletscher reduzierten sich um mehrere Prozent. Das Beunruhigende: Jener Sommer war zwar bislang ungewöhnlich, doch Klimamodellen zufolge nur ein Vorgeschmack auf das, was in einigen Jahrzehnten als normal gelten wird. Schon das Jahr 2023 war ein weiteres Schicksalsjahr für die Eismassen in den Alpen: Laut einer aktuellen Untersuchung der Schweizerischen Kommission für Kryosphärenbeobachtung der Akademie der Naturwissenschaften verloren die Schweizer Gletscher in den beiden Jahren zusammen zehn Prozent ihrer Masse, so viel Eis wie zwischen 1960 und 1990 zusammengenommen. Mit fortschreitendem Klimawandel wird es also kaum noch Gletscher in den Alpen geben.

Das Gletscherdebakel von 2022 ereignete sich, weil zwei Faktoren zusammentrafen: Zum einen sammelte sich im Winter auf den Alpen deutlich weniger Schnee, als im Mittel erwartet wird. In den italienischen Alpen lagen die Werte stellenweise gar um 90 Prozent unter dem Durchschnitt. Am stärksten war der piemontesische Teil der Alpen betroffen. Zum anderen war 2022 in vielen europäischen Ländern, darunter in Italien, das wärmste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen (die Durchschnittstemperatur lag 1,15 Grad höher als der Mittelwert von 1991 bis 2020), zahlreiche meteorologische Rekorde wurden gebrochen. Am 25. Juli etwa zeichnete die Messstation Payerne in den Schweizer Alpen auf 5184 Meter Höhe null Grad Celsius auf – das liegt 67 Meter über dem bisherigen Rekord. An diesem Tag gingen alle Alpengletscher, einschließlich der höchstgelegenen an den Hängen des Mont Blanc, in eine Schmelzphase über.

Weil all jene außergewöhnlichen Ereignisse gleichzeitig auftraten, war der Schaden vielfach größer als gewöhnlich, mit den genannten Rekord-Rückzugsraten. Der Mangel an Schnee und die hohen Temperaturen störten die beiden grundlegenden Prozesse, die das Verhalten der Gletscher kennzeichnen: Weil zu wenig Schnee fiel, konnten die Gletscher nicht wachsen – Fachleute sagen: der positive Teil der Massebilanzen der Gletscher war verringert. Die hohen Temperaturen wiederum beschleunigten die Schmelze, indem sie den wenigen gefallenen Schnee verschwinden ließen und anschließend direkt das über mehrere Jahre gewachsene Kerneis angriffen, was den negativen Teil der Eisbilanz vergrößerte.

Zum ersten Mal seit Beginn der Messungen verschwand bei vielen Gletschern über 3000 Metern die Schneedecke, die sich in den kälteren Monaten gebildet hatte, vollständig. Und nicht nur das: Immer häufiger leiden auch die tiefer liegenden Schneeschichten, der so genannte Firn, der eigentlich nach und nach zu neuem Eis werden sollte und daher für den Gletscher essenziell ist. Das hat fatale Auswirkungen: Der Mandrone-Gletscher etwa, der Hauptarm des Adamello-Gletschers, hat sich im Sommer 2022 um 140 Meter zurückgezogen. Zuvor lag der jährliche durchschnittliche Abbau bei 15 Metern.