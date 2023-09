Alzheimer: Das Rätsel um den Zelltod ist gelöst

Noch immer kann die Medizin wenig gegen Alzheimer ausrichten. Das liegt unter anderem daran, dass man die molekularen Vorgänge im Gehirn der Patienten noch nicht vollständig entschlüsselt hat. Was bereits bekannt ist: Bei den Betroffenen lagert sich außerhalb der Nervenzellen ein Proteinfragment namens Beta-Amyloid in Form von Plaques ab. Innerhalb der Neurone verklumpt das Tau-Protein zu gedrehten Fasern, den Fibrillen. Doch wie genau hängen Plaques, Fibrillen und das Absterben von Hirnzellen miteinander zusammen?

Tiermodelle lieferten bislang keine befriedigenden Antworten. Bart de Strooper vom Leuven Center for Brain and Disease Research in Belgien und sein Team meinen nun das Rätsel des massiven Zelltods bei Demenz gelöst zu haben. Ihre in »Science« veröffentlichten Ergebnisse wecken Hoffnung auf neue Medikamente gegen den geistigen Verfall.

Der Molekularbiologe und seine Kollegen nutzten ein von ihnen verbessertes Alzheimer-Mausmodell; die Labormäuse waren genetisch so manipuliert, dass sich in ihrem Gehirn Beta-Amyloid-Ablagerungen bilden. Die Forscherinnen und Forscher pflanzten nun Vorläuferzellen menschlicher Neurone sowohl in diese Amyloid-Mäusehirne als auch in die Denkorgane von Kontrolltieren, die genetisch nicht dahingehend verändert waren. Um die Transplantation vornehmen zu können, war bei beiden Mäuselinien das Immunsystem unterdrückt.