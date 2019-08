Brasilien: Amazonien brennt

Unbegrenzte Abholzung

Damals war es nach brasilianischem Gesetz erlaubt, 50 Prozent abzuholzen, heute sind es nur mehr 20 Prozent. »Mal schauen, was die neue Regierung für uns tun kann«, sagt Ghizoni auf seinem Hof an der Transamazônica. Sie sei allgemein nicht in guter Erinnerung, aber er erinnert sich gerne an die Zeit, als die Militärs es erleichtert haben, eine Finanzierung zu bekommen, etwa um Rinder zu kaufen. »Es gab Erleichterungen für uns, das Volk Amazoniens.« Das neue Vieh ist quasi das Soja, das in Pará nicht nur als Transitland, sondern eben auch als Anbaugebiet angekommen ist. Paulo Ghizoni hat für umgerechnet 500 000 Euro Grund an den US-amerikanischen Agrarkonzern Cargill verkauft. Das meiste Soja bauen die Produzenten immer noch im Bundesstaat Mato Grosso an, der im Süden an den Pará grenzt. Die Plantagen rücken jedoch immer weiter in den Norden vor, was etwa die Existenz der Munduruku von Açaizal bedroht.

Ghizoni, der sich dadurch bereichert hat, bekommt auch die negativen Auswirkungen zu spüren. »Wir hatten enorme Ruhe hier, jetzt stört der Lärm gewaltig«, beschwert sich Ghizoni. »Heute kann man sich gut unterhalten. Aber es gibt Tage, an denen man hier nicht mehr miteinander sprechen kann.« An diesen Tagen donnern schwere Lastwagen, die mit Soja beladen sind, über die Straße vor seinem Haus. Zusammen mit der Straße und den Lastwagen komme »alles Mögliche, Gutes und Schlechtes«, Prostitution, Drogen und Gewalt. Auf die Frage, ob er im Wald denn keinen Nutzen sehe, antwortet Ghizoni: »Wald haben wir genug in Amazonien, was wir brauchen, ist Essen.« Es gleicht dem alten Argument, die indigenen Reservate verfügten über zu viel Land für so wenig Bewohner; Land, von dem Großgrundbesitzer, Holzfäller, Goldsucher davon ausgehen, dass sie es anderweitig nutzen könnten. Wobei dort, wo der Regenwald schon abgeholzt ist, bisweilen eine Kuh auf einem Hektar steht. Kilometer um Kilometer ziehen sich die Weiden an der Bundesstraße entlang.

Laden... © Martina Farmbauer (Ausschnitt) Hafen von Santarém | Von hier wird das Soja nach Europa und in die USA verschifft. Die Kapazität der Verladeanlagen soll stark wachsen.

Bei der Stadt Itaituba sind die Transamazônica und die BR 163, über die Lkws Soja aus den Anbaugebieten zu den Häfen transportieren, ein Stück weit eins und treffen mit dem Rio Tapajós zusammen. Eine Rundfahrt im Hafen von Itaituba führt vorbei an Containerschiffen, Getreidesilos und Verladestationen, unter anderem von Cargill. Lastwagen, die auf der Straße ankommen, laden Soja ab. Die Nord-Süd-Verbindung BR 163, auch Soja-Straße genannt, ist mittlerweile fast wichtiger als die Ost-West-Trasse der Transamazônica. Zunehmend dienen auch der Rio Tapajós und der Amazonas als Transportwege, auf denen Schiffe das Soja unter anderem nach Europa transportieren, wo es als Futter für Schweine und Rinder dient. Die Großstadt Santarém, wo der Tapajós in den Amazonas fließt, hat – außer Ausflugs- und Fischerbooten – einen noch größeren Umschlaghafen als Itaituba, und er soll noch größer werden: einer der wichtigsten Exporthäfen für Soja. Vier weitere Häfen sind hier geplant. Bis zur Mündung des Amazonas sind es 700 Kilometer, und der Strom ist hier so breit, dass selbst Hochseeschiffe darauf fahren können. Die »Ribeirinhos«, die Flussbewohner in Santarém, die in Holzpfahlbauten am Fluss und von den Fischen des Amazonas leben, fürchten wie die Indigenen in Açaizal bereits um ihre Zukunft.

Vogelfrei wie früher

So wie die Soja den Wald verdrängt, verschmutzt der Hafen das Wasser. Nicht nur Abholzung, Zerstörung und Krankheit haben zugenommen, sondern auch die (Be-)Drohungen, wie Joselino Munduruku, Cacique des Dorfs Açaizal, erzählt. Seitdem es den Sojahafen gibt, aber auch seit Jair Bolsonaro Präsident ist, durch dessen Diskurs sich Eindringlinge in indigene Gebiete ermutigt fühlen. Sojabauern versuchten im November 2018, eine Delegation der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), die Açaizal besuchten, einzuschüchtern. Die Munduruku spüren auch, dass staatliche Stellen Vergehen seltener ahnden als vor der Wahl. In einer seiner ersten Amtshandlungen im Januar übertrug Bolsonaro die Zuständigkeit für die indigenen Gebiete dem Landwirtschaftsministerium und ordnete die Nationale Indigenenbehörde (Funai) dem neuen Ministerium für Frauen, Familie und Menschenrechte zu. Die Funai ist inzwischen wieder beim Justizministerium. Aber der neue Behördenchef Marcelo Augusto Xavier steht dem Agrobusiness nahe.

Laden... © Martina Farmbauer (Ausschnitt) In Açaizal | Wo früher Wald war, erstrecken sich heute Sojafelder rund um das Dorf Açaizal bis zum Horizont. Die indigene Bevölkerung leidet nicht nur unter Heimatverlust, sondern auch an Vergiftungen durch Pestizide und verschmutztes Wasser.

Bei einem Gang durch Açaizal steht der Indigene Paulo Munduruku plötzlich auf einem Streifen mit wilden Pflanzen zwischen dem letzten Haus und dem Sojafeld. »Alles hier war Wald«, berichtet er. »Wir haben von ihm gelebt. Mit dem Agrobusiness ist das alles verschwunden.« Die Munduruku jagen, fischen, sammeln zur Selbstversorgung. Intakter Wald und sauberes Wasser sind deshalb überlebenswichtig für sie. Die Indigenen verstehen sich, auch wegen ihrer Lebensweise, als Hüter des Waldes, tragen durch dessen Bewahrung zum weltweiten Klimaschutz bei. Das Amazonasgebiet gilt als einer der größten Kohlendioxidspeicher der Welt. Wenn Indigene wie die Munduruku um ihren Lebensraum kämpfen, während Jair Bolsonaro Amazonien wirtschaftlich nutzen und indigene Gebiete für den Bergbau öffnen will, dann kämpfen sie auch für das Weltklima.

Die katholische Kirche beziehungsweise der Indigenistische Missionsrat (Cimi), mit dem die deutschen Hilfswerke Adveniat und Misereor zusammenarbeiten, ist nun eine der wenigen Institutionen, dem die Indigenen noch vertrauen. Der Norden ist ohnehin so etwas wie der Wilde Westen Brasiliens, gilt als »terra sem lei«, Land ohne Gesetz; das Recht das Stärkeren gilt. Aufsehen erregende Aktionen scheinen – außer internationalem Druck – nahezu das Einzige zu sein, was wirkt. Es ist die einzige Sprache, die man in Amazonien versteht, wo lokale Klans »Pistoleiros« engagieren, um unliebsame Personen zu ermorden. So besetzen die Munduruku auch Büros und Gebäude in der Stadt, blockieren Hauptstraßen, legen den Verkehr lahm. »Wir werden weiterkämpfen«, betont Joselino. Sie haben schon so viel verloren.