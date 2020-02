Experiment am CERN: Antimaterie und das zitternde Vakuum

Der geniale Eigenbrötler Paul Dirac arbeitete 1928 eine Formel aus, die der Quantennatur der Teilchen Rechnung trug und für beliebig schnelle Partikel galt. Laut dieser Dirac-Gleichung verändern Bewegung und Spin der Elektronen die Energieniveaus, die ihnen im Umfeld eines Atoms offen stehen. Die bohrschen Schalen splitten sich dadurch in eine schwer zu überblickende »Feinstruktur« mehrerer Unterniveaus auf.

Laden... © Ellarie / Wasserstoff Aufspaltung / CC BY-SA 3.0 CC BY-SA (Ausschnitt) Wasserstoff und seine Feinstruktur | Das Energiespektrum von Wasserstoff ist komplizierter als man denken würde: Grob kann man die Bindungszustände, die Elektronen offenstehen, in verschiedene Schalen einteilen (rot). Durch die Wechselwirkung von Spin und Drehimpuls spalten sich diese Level in eine Feinstruktur auf (blau). Ladungsfluktuationen aus dem Vakuum beeinflussen die Niveaus weiter (grün). Und dann ist da noch der Spin des Atomkerns, der eine Hyperfeinstruktur entstehen lässt (beige).

Doch auch Dirac irrte, wie nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich wurde: Seine Gleichung weist manchen Feinstrukturniveaus dieselbe Energie zu. Die Elektronen haben hier eigentlich unterschiedlich viel Schwung (Physiker sprechen vom Bahndrehimpuls), weshalb sie unterschiedlich stark an den Atomkern gebunden sein sollten. Doch der Spin der Elektronen (eine Art Eigendrehsinn) ist in beiden Zuständen gerade so orientiert, dass die Energiedifferenz zwischen den Niveaus laut Dirac-Gleichung verschwindet.

Willis Lamb konnte zeigen, dass sich die Natur in diesem Punkt anders verhält: Er analysierte Strahlung, die Wasserstoffatome abgeben, wenn ein Elektron von einem Energieniveau in ein anderes springt. 1947 verkündete er auf der ersten großen Physikerkonferenz nach dem Krieg eine Sensation: Zwischen zwei Feinstruktur-Niveaus namens 2S 1/2 und 2P 1/2 , die laut Dirac-Gleichung identisch sein sollten, schien es einen winzigen Unterschied zu geben.

Diese Lambverschiebung wurde in den Folgejahren zu einem von zwei experimentellen Befunden, auf deren Basis Experten die Quantenelektrodynamik ausarbeiten. Der andere betraf die Art und Weise, wie Elektronen auf Magnetfelder reagieren. Zur Erklärung dieser Phänomene mussten Physiker allerdings eine kuriose Eigenart der Natur akzeptieren lernen und in ihren Gleichungen verarbeiten: Das Vakuum ist alles andere als leer, sondern weist eine Art Grundrauschen aus plötzlich auftretenden Ladungsfluktuationen auf.

Das Zittern der Elektronen

Schuld sind »virtuelle« Paare aus Elektronen und Positronen, die an jedem Punkt entstehen können. Sie existieren nur Sekundenbruchteile, dann löschen sie sich gegenseitig aus. Da sie jedoch laufend aufploppen, beeinflussen sie andere Partikel – zum Beispiel das Elektron eines Wasserstoffatoms. Durch die Phantomteilchen gerät es ein wenig ins Zittern und hat dadurch geringfügig mehr Energie, als man ohne diesen Effekt erwarten würde. Am stärksten sind dabei Elektronen in unmittelbarer Nähe des Kerns betroffen.

Damit war die Hauptursache für die Lambverschiebung gefunden. Doch die virtuellen Teilchen sorgten für große konzeptionelle Problemen, an denen sich Theoretiker jahrelang die Zähne ausbissen. Unter anderem verzweifelten sie daran, dass sich die virtuellen Teilchen streng genommen unendlich viel Energie aus dem Vakuum borgen konnten, was nicht sein durfte, Quantenphysik hin oder her.

Julian Schwinger, Richard Feynman, Shinichiro Tomonaga und andere Theoretiker fanden schließlich eine Lösung für das Problem. Sie ließen die gegen unendlich strebenden Rechenterme verschwinden, indem sie die Definition von Masse und Ladung in den Gleichungen änderten. Der Kniff ist als Renormierung bekannt und mittlerweile in allgemeinerer Fassung ein Standardwerkzeug der Teilchenphysik. Er machte die Quantenelektrodynamik zu einer Theorie, die bis heute als konzeptionelles Vorbild für sämtliche erfolgreichen Modelle des Mikrokosmos dient.

Ob die Experimente mit Antimaterie dereinst eine vergleichbare Überarbeitung unseres Weltbilds notwendig machen? Ziele für weitere Messungen haben die Forscher der ALPHA-Kollaboration laut eigener Aussage jedenfalls genug: Bisher könne man auf die Lambverschiebung bei Antiwasserstoff nur auf Umwegen schließen, heißt es in dem neuesten »Nature«-Paper. Auch gebe es noch eine beträchtliche Messunsicherheit. Künftig werde man Antiwasserstoff also noch etwas genauer unter die Lupe nehmen – in der Hoffnung, dass endlich ein Unterschied zwischen Materie und Antimaterie auftaucht.