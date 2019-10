Elon Musks »Starship«: Auf dem Weg zur interplanetaren Spezies

Die Rakete, mit der Elon Musk schon einmal die Raumfahrt revolutioniert hat, wirkt winzig, fast wie ein Spielzeug. Reichlich verloren steht sie neben einem silbrig glänzenden Ungetüm, das Ingenieure der US-Raketenschmiede SpaceX an der amerikanischen Golfküste aufgebaut haben. In seiner schimmernden Stahlhülle spiegelt sich die texanische Sonne.

Das Ungetüm heißt Starship – und der Name ist Programm. Wie einst die Falcon 1, SpaceX’ erste Rakete, die bei der Präsentation des neuen Raumschiffs Ende September im Schatten des Ungetüms steht, soll auch das Starship die Raumfahrt revolutionieren. Dieses Mal allerdings nicht in der Erdumlaufbahn, sondern weiter entfernt: bei Flügen zum Mond und zum Mars. Zunächst ohne Menschen, irgendwann dann mit bis zu 100 Passagieren an Bord. Und das in gar nicht so ferner Zukunft. Bereits in sechs Monaten, so das Versprechen von SpaceX-Gründer Musk, soll ein erster Starship-Prototyp das Weltall erreichen.

11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Das klingt vermessen. Doch auch, wenn die Zeitpläne – wie meist bei SpaceX – viel zu ambitioniert sind. Auch wenn die Edelstahlrakete mit ihrem neuartigen Methanantrieb noch viele Hürden überwinden muss. Auch wenn die Finanzierung alles andere als gesichert scheint: Die Chancen, in absehbarer Zeit tatsächlich mit einer Crew zum Mars aufzubrechen, stehen so gut wie schon lange nicht mehr.