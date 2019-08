Jeff Bezos’ Firma Blue Origin: Ein fast geheimes Raumfahrtprogramm

Denn es muss nicht nur die voll betankte Rakete mit Passagierkapsel starten. Für das Landemanöver muss es auch neu gestartet werden, um die Raketenstufe mit dem Resttreibstoff abzubremsen. Kurz vor der Landung schwebt die New Shepard dann mit leeren Tanks über dem Boden wie ein Helikopter, bevor sie schließlich aufsetzt. Dazu muss das Triebwerk stark gedrosselt werden, ohne dass die Verbrennung in der Brennkammer instabil wird.

Die Technik beruht auf dem so genannten offenen Expanderzyklus. Der kalte Wasserstofftreibstoff kühlt dabei nicht nur die Wände der Brennkammer. Das entstehende Wasserstoffgas treibt die Turbine an, mit deren Hilfe rund 150 Kilogramm Treibstoff pro Sekunde in die Brennkammer gepumpt werden. Andere Triebwerke verbrennen stattdessen einen Teil des Treibstoffs in einem Gasgenerator und treiben so die Turbine an. Der Expanderzyklus ist technisch einfacher, die Leistung ist allerdings begrenzt durch die Wärme, die von der Brennkammer abgegeben wird.

Blue Origin will das Prinzip noch weitertreiben: Unlängst hat es die Pläne für ein neues Triebwerk präsentiert, die Blue Engine 7. Sie soll dereinst einen Mondlander namens Blue Moon antreiben, der mit einer Masse von 3,6 Tonnen auf dem Mond aufsetzen soll. Dabei würden die 40 Kilonewton Schub des Triebwerks schon auf der Erde reichen, um vier Tonnen in der Schwebe zu halten. Spätere Versionen sollen mit einem Landegewicht von 6,5 Tonnen etwa so schwer wie die Landeeinheit bei den Apollo-Missionen werden.

Anstatt das Wasserstoffgas hinter der Turbine mit niedrigem Druck durch einen Auspuff zu pusten, wird es bei einem höheren Druck zusammen mit dem restlichen Treibstoff in die Brennkammer geleitet. Dabei verliert die Turbine an Leistung, und das ganze System muss viel höhere Drücke aushalten. Den maximalen Schub des Triebwerks haben die Ingenieure noch stärker begrenzt, zu Gunsten eines etwas geringeren Treibstoffverbrauchs. Das macht das Triebwerk ideal für einen Einsatz auf dem Mond, wo man nicht viel Schub braucht, aber gut mit dem Treibstoff haushalten muss.

Von Blue Engine 4 zu Blue Engine 7

Um den Erdtrabanten überhaupt erreichen zu können, entwickelt Bezos zusätzlich zu New Shepard eine weitere Trägerrakete, die New Glenn. Benannt ist sie nach John Glenn, dem ersten Amerikaner im Erdorbit. Ihr Triebwerkstyp ist schon länger in Entwicklung, er läuft unter der Bezeichnung Blue Engine 4. Er kann einen Schub von 2400 Kilonewton aufbringen und verbrennt Methan mit Sauerstoff im so genannten Hauptstromverfahren. Dabei wird heißes, sauerstoffreiches Abgas von den Turbinen mit in die Brennkammer geleitet.

Das Verfahren wurde in den 1960er Jahren in der Sowjetunion für die Verbrennung von Kerosin ohne Ruß entwickelt. Durch die vollständige Nutzung der Abgase können einige Turbinen Leistungen von mehr als 100 Megawatt entwickeln. Allerdings wirkt heißer Sauerstoff sehr korrosiv. Daher hielt man in Westeuropa und den USA die sowjetischen Angaben zu dem Triebwerk lange für Propaganda – bis die Triebwerke am Ende des Kalten Kriegs in den Westen kamen.

Seit dem Jahr 2000 nutzen die amerikanischen Atlas-Raketen russische RD-180-Triebwerke nach diesem Prinzip. Mit der Zeit wuchs der Druck, die gleiche Technik auch in den USA zu entwickeln, insbesondere für die Nachfolge der US-amerikanischen Atlas-Trägerrakete. Doch erst die Ukrainekrise gab 2014 den endgültigen Anlass dafür. Hier brillierte letztlich die Blue Engine 4 – sie setzte sich als Triebwerk für die nächste Raketengeneration made in USA durch, die so genannten Vulcans. Hersteller wird das Konzern-Joint-Venture United Launch Alliance sein.

Aber auch die Eigenproduktion von Blue Origin soll Akzente setzen: Die New Glenn ist wesentlich ambitionierter als die Vulcan. Gleich sieben Blue-Engine-4-Triebwerke treiben die erste Stufe der Rakete an, die beim Start ähnlich schwer wie eine Falcon Heavy sein wird. Ähnlich wie bei der SpaceX-Rakete soll die erste Stufe auf einem Schiff im Meer landen. Allerdings soll sie von Anfang an für die Wiederverwendung ausgelegt sein und nicht erst schrittweise zu diesem Punkt hin entwickelt werden. Die zweite Stufe soll von der dritten Generation der Blue Engines angetrieben werden, die für den Betrieb im Weltraum optimiert ist. Die zweite Stufe wird nicht wieder landen können, auch wenn Blue Origin zumindest mit dem Gedanken einer Wiederverwendung in irgendeiner Form im Orbit spielt.

Welche weiteren Pläne die Firma im Hintergrund verfolgt, ist nicht klar. Die Firma bewarb sich 2011 erfolgreich um 22 Millionen US-Dollar NASA-Gelder für die Entwicklung einer Raumkapsel, trat 2012 aber nicht mehr zu einem Nachfolgewettbewerb an. Derzeit wird die New Glenn zum Start von Satelliten, Raumsonden und ähnlichen Missionen angeboten. Auch will Jeff Bezos' Firma Amazon eine Konstellation aus über 3000 Satelliten für die Internetversorgung aufbauen (das so genannte Projekt Kuiper), ähnlich der Starlink-Konstellation von SpaceX.

Das scheint aber nicht das Ende der Pläne von Jeff Bezos zu sein: Bei der Vorstellung der New-Glenn-Rakete im Jahr 2016 tauchte der Name New Armstrong auf, ohne weitere Details. Es könnte sich dabei um eine noch größere Rakete handeln. Eine solche wäre für die größere Version des von Blue Origin entwickelten Mondlanders auf jeden Fall notwendig. Auch der Sprung in den Seriennummern, von der Blue Engine 4 zur Blue Engine 7, deutet darauf hin, dass im Hintergrund weitere Entwicklungen stattfinden. Ohne weitere Bekanntmachungen oder unfreiwillig öffentlich gewordene Tests bleibt das jedoch reine Spekulation.