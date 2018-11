Entwicklungspsychologie: Auf der Suche nach einem sicheren Hafen

© Jürgen Schadeberg (Ausschnitt) John Bowlby vor seinem Haus in der Nähe von London

Als er das Gymnasium verlässt, wird der junge Bowlby von seinem Vater, einem renommierten Londoner Chirurg, zum Medizinstudium gedrängt. Während eines Praktikums entdeckt er seine Leidenschaft für die Entwicklungspsychologie und entscheidet sich, in Cambridge zu studieren. Obwohl seine intellektuellen Fähigkeiten durchaus erkannt werden, verzichtet er auf eine prestigeträchtige Karriere und arbeitet als Lehrer an einer Schule für schwierige Kinder. Zu seinen Schützlingen zählen vorwiegend Jugendliche aus zerbrochenen Familien, die Verhaltensprobleme oder kriminelle Neigungen zeigen. So kommt er bald auf die Idee, dass eine Verbindung bestehen könnte zwischen der Entwicklung der Kinder und der Umwelt, in der sie aufwachsen.

Daraufhin spezialisiert sich Bowlby auf die Psychiatrie. 1944 beginnt er zu erforschen, welche Rolle frühe Trennungserfahrungen bei hospitalisierten Kindern spielen. Er beobachtet, dass die mütterliche Abwesenheit bei ihnen kurzfristig einen Zustand der Traurigkeit hervorruft, der in drei Phasen abläuft: Zuerst protestiert das Kind gegen die Trennung, dann fällt es in tiefe Traurigkeit und schließlich in Gleichgültigkeit.

Nach diesen ersten Erkenntnissen forscht Bowlby bei jungen Delinquenten nach frühen Erfahrungen von »Deprivation«, einem Entzug von oder Mangel an emotionaler Zuwendung. Er entdeckt, dass mehr als die Hälfte von ihnen innerhalb der ersten fünf Lebensjahre mindestens sechs Monate von ihrer Mutter getrennt waren. Manche von ihnen zeigen sogar schwere Störungen, von Bowlby bezeichnet als »gefühllose Psychopathie« oder Unfähigkeit, sich um andere Menschen zu sorgen. Er vermutet, dass das Entbehren der Mutter in den ersten Lebensjahren schwere Folgen nach sich zieht.

Spitz und die Kriegskinder

Als der Zweite Weltkrieg endet, nehmen die Kliniken Kinder auf, die von ihren Eltern getrennt, deren Familien zerrissen wurden – infolge von Krieg, Deportation, Vertreibung. Immer mehr Daten sammeln sich an. 1945 führt der Psychoanalytiker René Spitz einen neuen Begriff in die klinische Terminologie ein: Hospitalismus. Dieser gründet sich auf die Beobachtung, dass einige in Institutionen untergebrachte Kinder nach frühzeitiger Trennung von ihrer Mutter depressiv erscheinen, geradezu verkümmern, obwohl es ihnen weder an Nahrung noch an Hygiene mangelt. Offenkundig fehlt ihnen auf emotionaler Ebene etwas.

Bowlby sieht in diesen Befunden seine eigenen Hypothesen bestätigt und beginnt 1946 für die Tavistock Clinic zu arbeiten, das erste englische Zentrum für psychoanalytische Therapie. Auf Anfrage der Weltgesundheitsorganisation beginnt er dort die Bedürfnisse von Waisenkindern in der Nachkriegszeit zu untersuchen, um mehr über die langfristigen Folgen mütterlicher Abwesenheit zu erfahren.

Nachdem er sich ein Bild von der Intelligenz und emotionalen Verfassung der Kinder gemacht hat, besteht für ihn kein Zweifel mehr. Der Verlust der Mutter mindere Konzentrationsvermögen und Intelligenz der Kinder, erschwere den Zugang zu den eigenen Emotionen und das emotionale Mitschwingen mit anderen, so Bowlby. In vielen Fällen stellt der Psychiater auch eine erhöhte Aggressivität und kriminelle Neigungen fest.

Lorenz und die Gänschen

Noch war unklar, was der Bindung physiologisch zu Grunde liegt und wie sie sich auswirkt. Bowlby wartet ab, um eine gute Hypothese entwickeln zu können. Wir befinden uns im Jahr 1950, und ein österreichischer Zoologe, Konrad Lorenz, hat gerade spannende Erkenntnisse über das Verhalten junger Aschegänse gewonnen. Er beobachtete, dass der Nachwuchs systematisch jedem von Geburt an vertrauten Artgenossen folgte, sei es die Mutter oder nicht. In seinen Experimenten gelingt es Lorenz sogar, sich den kleinen Gänsen selbst als Mutterfigur anzudienen, indem er sich ab dem Moment ihrer Geburt in ihrer Nähe aufhält. So entwickelte er das Konzept der Prägung, hier im engeren Sinn: der Nachfolgeprägung.

Harlow und die Affenbabys

Dass sich der biologische Prozess der Bindung nicht auf Gänse beschränkt, zeigte zur gleichen Zeit die Arbeit eines anderen Forschers, Harry Harlow. Der amerikanische Ethologe führt Experimente an Affenbabys durch, die von Geburt an von ihrer Mutter getrennt werden. Er beobachtet, dass es ihnen später nicht gelingt, sich in Gruppen von Artgenossen einzufügen und mit ihnen zu interagieren. Die Verhaltensprobleme werden besonders deutlich, wenn sie direkt von Geburt an isoliert leben, was darauf hindeutet, dass die entscheidende Störung schon sehr früh stattfindet. Um festzustellen, was genau den Äffchen fehlt, führt Harlow ein Experiment durch, bei dem er ihnen die Wahl zwischen zwei »Ersatzmüttern« lässt: einem warmen, weichen Stofftier oder einer Saugflasche mit Nahrung an einem kalten, harten Metallgestell. Die Kleinen verbringen Stunden damit, sich an den weichen, warmen Stoff zu kuscheln. Demnach, so schließt Harlow, sind es emotionale Wärme und Nähe, welche die spätere Sozialisationsfähigkeit bestimmen.