Die gesunden Kontrollprobanden und -probandinnen haben tatsächlich von der akustischen Mahnung profitiert. Die Versuchspersonen mit ADHS allerdings empfanden sie eher als störend; der Ton hat sie zusätzlich abgelenkt.

»Man sollte möglichst viele Tätigkeiten automatisieren, da eine hohe mentale Last Menschen mit ADHS mehr Energie kosten kann als andere«

Wie können Patientinnen und Patienten im Alltag Reizüberflutung vermeiden?

Man muss hier individuell schauen, in welchen Situa­tionen es der Person leichter und in welchen es ihr schwerer fällt, sich zu konzentrieren. Manche brauchen es eher ruhig, anderen hilft Musik im Hintergrund. Und dann sind natürlich Rituale ganz wichtig, vor allem solche, die die »Mental Load« verringern, also die mentale Belastung durch Organisatorisches. Es ist beispielsweise ratsam, den Schlüssel an einen festen Platz zu legen, immer zur gleichen Zeit aufzustehen, feste Abläufe bei der Arbeit zu etablieren und so weiter. Man sollte möglichst viele Tätigkeiten automatisieren, da eine hohe mentale Last Menschen mit ADHS mehr Energie kosten kann als andere. Wenn man aber wirklich etwas im Hirnstoffwechsel ändern möchte, ist eine Medikation oder körperliche Aktivität ratsam. Auch Meditation empfinden einige als hilfreich.

Sie nennen körperliche Aktivität in einem Zug mit Medikamenten. Kann Sport ähnlich viel ausrichten?

Nein, das nicht. Aber er kann durchaus die Aufmerksamkeit steigern, wie wir in neuropsychologischen Tests zeigten: Menschen mit ADHS profitierten von einer 30-minütigen Sporteinheit hinsichtlich ihrer Reaktionszeit deutlich mehr als Personen ohne ADHS. Zwar wissen wir noch nicht genau, welche Sportart sich hier am besten eignet, doch vermutlich genügt moderate Bewegung, die den Kreislauf auf bis zu 70 Prozent der maximalen Herzschlagrate anregt. Extreme Anstrengung dagegen kann die Aufmerksamkeit stören.

In welchen Fällen empfehlen Sie eine medika­mentöse Behandlung?

Wenn sich die Betroffenen stark in für sie wichtigen Lebensbereichen eingeschränkt fühlen, raten wir ihnen, es mit Stimulanzien zu probieren, also mit Methylphenidat oder Amphetaminen. Gängigen Theorien zufolge erhöhen die Mittel die Verfügbarkeit der Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin im Gehirn. Die zu Grunde liegenden Wirkmechanismen gehen aber vermutlich noch darüber hinaus. Wir empfehlen, mit einer niedrigen Dosis zu beginnen – zusammen mit einer ärztlichen oder auch psychotherapeutischen Begleitung. Die Substanzen sind in der Regel gut verträglich und sehr wirksam. Etwa 60 bis 70 Prozent der Patientinnen und Patienten sprechen gut darauf an.

»Beim Hören das visuelle System zu aktivieren, hilft dabei, gedankliche Verknüpfungen zu bilden«

Inwieweit gleichen die Mittel die Defizite bei der multisensorischen Integration aus?

Dazu führen wir gerade eine Studie durch. Ich erwarte, dass die Substanzen die Integration verbessern. Wie Untersuchungen gezeigt haben, nehmen die Reaktionszeiten bei neuropsychologischen Tests unter Methylphenidat ab. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Schwierigkeiten bei der multisensorischen Integration zumindest zum Teil auf eine verlangsamte Verarbeitung und auf Schwierigkeiten bei der Aufmerksamkeitsallokation zurückzuführen sind, sollten die Stimulanzien ebenfalls das Zusammenspiel der Sinne beeinflussen.

Wirkt sich eine frühe Behandlung im Kindesalter positiv auf die Symptome im späteren Leben aus?

Leider in der Regel nicht. Doch eine rechtzeitige Therapie kann natürlich andere psychische Störungen oder negative psychosoziale Konsequenzen abwehren, die nicht selten mit ADHS einhergehen. Durch eine effek­tive Behandlung können etwa die schulische Entwicklung und das soziale Miteinander gefördert werden. Es gibt zudem Hinweise, dass eine Therapie das Risiko für Depressionen und Angststörungen, aber auch für Schlafprobleme und Sucht senkt.

Hat die leichte Ablenkbarkeit auch Vorteile für die Betroffenen?

Eine populäre Erklärung ist die des evolutionsbiologischen Vorteils, den Thom Hartmann in seinem Buch »Eine andere Art, die Welt zu sehen« beschreibt: Wer sehr reizoffen war und ungewöhnlich viele Details wahrnahm, wurde in der Urzeit nicht so schnell vom Tiger gefressen. Allerdings sprechen die epidemiologischen Daten leider dagegen. Die Betroffenen haben, statistisch gesehen, mehr Unfälle und sterben eher durch riskantes Verhalten. Zumindest in unserer heutigen Welt ist dieser evolutionäre Vorteil fraglich.

Und abgesehen vom vermeintlichen Überlebensvorteil?

Ich denke, Menschen mit ADHS sind häufig kreativer und können leichter assoziieren. Möglicherweise hängt das mit dem Ruhezustandsnetzwerk zusammen, das bei ihnen allgemein aktiver ist. Sie sind in der Regel ­verträumter und lassen ihre Gedanken oft schweifen, was der Quell vieler neuer Ideen ist. Eventuell spielt hier auch die crossmodale Aktivierung eine Rolle. Beim ­Hören das visuelle System zu aktivieren, hilft vielleicht dabei, gedankliche Verknüpfungen zu bilden. Es gibt also durchaus positive Seiten, die man nicht außer Acht lassen darf!