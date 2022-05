Beobachtungstipps im Mai: Planeten, gut versteckt im Morgenlicht

Merkur, der am 29. April seine größte östliche Elongation erreicht hatte, ist noch bis zum Beginn der zweiten Maiwoche am Abendhimmel zu sehen. Am 1. Mai findet man ihn um 21:15 Uhr MESZ, wenn die Sonne sechs Grad unter den Horizont gesunken ist und die bürgerliche Dämmerung endet, knapp 12 Grad hoch im Nordwesten. Er steht an diesem Abend im Goldenen Tor der Ekliptik, also zwischen den offenen Sternhaufen Hyaden und Plejaden. Dabei ist er etwa ein Grad südöstlich der Plejaden. Mit 0,6 mag scheinbarer Helligkeit ist er heller als die hellsten Sterne des Sternhaufens, weshalb man bis etwa 22:00 Uhr warten muss, um Planet und Plejaden gut zu sehen, die dann allerdings nur noch fünf Grad über dem Horizont stehen. Am 2. Mai gesellt sich die 1,8 Tage alte Mondsichel hinzu: Sie steht weitere 2,5 Grad südöstlich von Merkur (siehe »Mond und Merkur im Goldenen Tor«). Berücksichtigt man die schnelle Bewegung Merkurs am Himmel, sind solch enge Begegnungen mit dem Mond recht selten. Wiederum gegen 22:00 Uhr bilden am Zweiten des Monats Plejaden, Merkur, Mond und der weiter südöstlich positionierte Stern Aldebaran eine interessante, parallel zum Horizont verlaufende Kette aus höchst unterschiedlichen Himmelsobjekten. In den folgenden Abenden ist Merkur immer schwieriger zu sehen, zumal helle Objekte in der Nähe fehlen. Sein Winkelabstand zur Sonne schrumpft, gleichzeitig sinkt seine Helligkeit wegen der immer kleineren Lichtphase rapide auf nur noch 2,1 mag am 9. Mai, dem Ende seiner Sichtbarkeit. Für den Rest des Monats bleibt Merkur unsichtbar, eine knappe Morgensichtbarkeit ergibt sich erst wieder Ende Juni. Am 21. Mai nimmt er die untere Konjunktionsstellung ein.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Mond und Merkur im Goldenen Tor | Die Plejaden, auch Siebengestirn genannt, sind der bekannteste offene Sternhaufen. Unweit von ihm befinden sich die Hyaden, ebenfalls ein offener Sternhaufen im Sternbild Stier in der Nachbarschaft des roten Riesensterns Aldebaran. Beide Haufen markieren wie Pfeiler das »Goldene Tor der Ekliptik«. Am 2. Mai durchschreiten zunehmender Mond und Merkur diese Himmelspforte.

Venus ist Morgenstern. Am 1. Mai finden wir sie dort bei Beginn der Dämmerung gegen 05:20 Uhr MESZ fünf Grad über dem Osthorizont – und 20 Bogenminuten südöstlich von Jupiter (siehe »Aphrodite schmust mit Gasriesen«). Venus ist −4,1 mag, Jupiter −2,1 mag hell. Venus’ Horizonthöhe bei Dämmerungsbeginn ändert sich im Monatsverlauf wegen der flach stehenden Ekliptik so gut wie nicht, entsprechend wenig auffällig ist diese Morgensichtbarkeit. Da sie sich von der Erde entfernt, schrumpft das Venusscheibchen und wird gleichzeitig runder: Ende Mai misst es nur noch knapp 14 Bogensekunden und ist zu 78 Prozent beleuchtet. Zu einer engen Begegnung mit dem abnehmenden Mond (Abstand etwa 50 Bogenminuten) kommt es am Morgen des 27. Mai.

Mars steht am Morgenhimmel. Er geht am 1. Mai um 04:25 Uhr MESZ auf und befindet sich bei Einbruch der Dämmerung 8,5 Grad über dem Ostsüdosthorizont. Am 31. Mai erscheint er um 03:10 Uhr und erreicht zum Morgen immerhin 14 Grad Horizonthöhe. Auf der rund sechs Bogensekunden großen Marsscheibe dürfte man aber bei derart widrigen Umständen nicht viel sehen. Interessanter sind da die Begegnungen unseres roten Nachbarn mit zwei Gasriesen am irdischen Himmel. Am Morgen des 18. Mai passiert Mars den Neptun in einem Abstand von etwa 32 Bogenminuten, am 29. den Jupiter in 35 Bogenminuten Abstand. Man findet den rund 0,7 mag hellen Mars jeweils südlich der beiden Planeten; der Winkelabstand entspricht gut einem Vollmonddurchmesser. Am 25. Mai steht der abnehmende Mond etwa vier Grad südöstlich von Mars.