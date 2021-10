Beobachtungstipps: Schaulaufen der Planeten, Diva Mars sagt ab

Merkur steht am 9. Oktober in unterer Konjunktion, also unbeobachtbar zwischen Erde und Sonne. Er entfernt sich aus Sicht der Erde schnell von unserem Tagesgestirn und erreicht bereits am 25. Oktober die größte westliche Elongation. Diese fällt mit einem maximalen Winkelabstand von 18,4 Grad auf dem Papier zwar eher bescheiden aus, am Himmel ergibt sich wegen der morgens steil zum Osthorizont stehenden Ekliptik dennoch die beste Morgensichtbarkeit des Jahres (siehe »Der kleine Merkur am Morgen«). Sie beginnt bereits zur Monatsmitte und erreicht ihren Höhepunkt in den letzten Oktobertagen, wenn der Planet bei Einsetzen der bürgerlichen Dämmerung gegen 07:30 Uhr MESZ, das heißt bei einem Sonnenstand von sechs Grad unter dem Horizont etwa zehn Grad über demselben steht.

Da sich Merkur auf seiner Bahn von der Erde entfernt, ist im Lauf des Monats ein immer größerer Anteil seiner beleuchteten Oberfläche sichtbar. Das macht sich an seiner scheinbaren Helligkeit bemerkbar, die stetig zunimmt; von 2,0 mag am 15. Oktober auf –0,8 mag am Monatsende. Speziell in der letzten Oktoberwoche ist Merkur bei klarem Himmel recht einfach zu erkennen. Leider kommt es zu keinen Begegnungen mit dem Mond oder anderen hellen Objekten, die bei der Aufsuche helfen könnten.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Der kleine Merkur am Morgen | Der innerste Planet des Sonnensystems trumpft mit der besten Morgensichtbarkeit des Jahres 2021 auf. Die Grafik zeigt die jeweilige Position immer eine Stunde vor Sonnenaufgang.

Venus erreicht am 29. Oktober ihre größte östliche Elongation. Sie steht an diesem Tag 47 Grad von der Sonne entfernt und ist, –4,5 mag hell, am abendlichen Südwesthimmel zu sehen. Wie schon im Vormonat ist unsere Nachbarin damit heller Abendstern, wenngleich sie wegen der flach stehenden Ekliptik und ihrer südlichen ekliptikalen Breite stets tief am Horizont steht: Am Tag ihrer größten Elongation finden wir sie bei Ende der bürgerlichen Dämmerung, um 18:35 Uhr MESZ, nur etwas mehr als sieben Grad hoch. Wer die zum Monatsende 25 Bogensekunden große und halb beleuchtete Venusscheibe im Teleskop beobachten will, kann versuchen, die am Taghimmel aufzusuchen, was dank ihrer Helligkeit bei klarem Himmel mit etwas Mühe möglich ist. Groß ist der Unterschied in Sachen Horizonthöhe aber nicht: Sie Venus kulminiert in gerade einmal 13 Grad Höhe. Der zunehmende Mond begegnet der Venus am Abend des 9. Oktober.