Rätselhafte Expansion : Gab es einst eine zweite dunkle Energie?

Die dunkle Energie ist eine rätselhafte, bislang kaum verstandene Kraft, die nach vorherrschender Meinung dafür sorgt, dass sich das Universum beschleunigt ausdehnt. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob sie wirklich existiert, da mehren sich die Hinweise darauf, dass es in den Jugendjahren des Kosmos sogar eine weitere Art dieser Energie gegeben haben könnte.

Dafür haben zwei Wissenschaftlerteams in voneinander unabhängigen Studien, die in der vergangenen Woche auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht wurden, Anhaltspunkte vorgelegt (Studie 1, Studie 2). Fündig wurden sie in Daten, die zwischen 2013 und 2016 vom Atacama Cosmology Telescope (ACT) in Chile gesammelt wurden. Sollten die Ergebnisse Bestand haben, könnten sie vielleicht ein altes Rätsel des frühen Universums lösen – eine hartnäckige Diskrepanz zwischen der Expansionsrate des Universums, wie man sie heute misst, und jener, die man anhand des kosmischen Mikrowellenhintergrunds ermittelt. In einem Szenario, in dem es während der ersten 300 000 Jahre eine »frühe dunkle Energie« (early dark energy) gab, wäre das Universum sogar um einiges jünger als heutzutage angenommen.

Bislang aber sind die Ergebnisse bei Weitem nicht als gesichert zu betrachten. Von einer echten Entdeckung neuer Physik wollen Fachkollegen darum noch nicht reden. »Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Vorsicht geboten ist«, sagt etwa Silvia Galli, Kosmologin am Pariser Institut für Astrophysik.

Die Autorenteams der beiden Vorabdrucke – das eine gehört zum ACT, das andere ist eine unabhängige Gruppe – räumen das selbst ein. Die Daten seien noch nicht aussagekräftig genug. Doch weitere Beobachtungen am ACT und am South Pole Telescope in der Antarktis könnten das ändern und schon in Kürze überzeugendere Belege liefern. »Wenn es damals wirklich eine frühe dunkle Energie gab, dann sollten wir bald ein deutliches Signal sehen«, sagt Colin Hill, ein Mitautor des ACT-Teams und Kosmologe an der Columbia University in New York City.