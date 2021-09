Beobachtungstipps: Die Gasriesen gewinnen an Höhe

Merkur steht am 14. September in größter östlicher Elongation. Obwohl er mit 26,8 Grad seinen zweitgrößten Sonnenabstand des Jahres erreicht, ergibt sich keine Abendsichtbarkeit: Merkur steht südlich der Ekliptik, die im September abends sehr flach zum Westhorizont verläuft.

Venus steht ebenfalls östlich der Sonne; ihre größte östliche Elongation erreicht sie Ende Oktober. Es gilt Ähnliches wie bei Merkur: Die abends flach stehende Ekliptik und die südliche Position der Venus lassen keine gute Abendsichtbarkeit zu. Dank ihrer Helligkeit von –4,1 mag zur Monatsmitte kann es aber gelingen, die Venus mit einem Fernglas in der Abenddämmerung aufzuspüren. Sie steht eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang etwa fünf Grad über dem Westsüdwesthorizont. Vom 9. auf den 10. September wandert die zunehmende Mondsichel nördlich an Venus vorbei und hilft ein wenig bei der Aufsuche (siehe »Venus und Mond«).

Laden... © SuW-Grafik (Ausschnitt) Venus und Mond | Am 9. und 10. September 2021 kommt es zu einer sehenswerten Begegnung der zunehmenden Mondsichel mit dem Abendstern Venus. Leider findet das Schauspiel sehr nah am Horizont statt.

Mars ist unbeobachtbar. Er nähert sich seiner Konjunktionsstellung, die er am 8. Oktober erreichen wird.

Jupiter stand im Vormonat in Opposition und ist im September der dominierende Planet der Nacht. Er erscheint bereits in der Abenddämmerung im Südosten und strahlt fast die gesamte Nacht über mit seinen –2,8 mag unübersehbar im Sternbild Steinbock. Am 1. September kulminiert der Riesenplanet um 00:32 Uhr MESZ in knapp 26 Grad Horizonthöhe und geht um 05:25 Uhr unter. Bis zum Monatsletzten verfrühen sich diese Zeiten auf 22:27 beziehungsweise 03:15 Uhr. Im Teleskop erscheint er unter einem Winkeldurchmesser von rund 48 Bogensekunden, gemessen am Äquator. Dies ist die beste Zeit zur Beobachtung der Planetenatmosphäre und seines Mondsystems: Jupiter erreicht bereits vor Mitternacht ausreichende Horizonthöhen und zahlreiche Phänomene der Jupitermonde bereichern das Beobachtungserlebnis. Der Mond passiert Jupiter vom 17. auf den 18. September südlich (siehe »Erdtrabant zwischen Gasriesen«).