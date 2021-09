Astro-Video: Feuerkugel auf dem Jupiter

Ein Teleskop auf dem Pic de Château Renard in den französischen Alpen hat den Einschlag eines kleinen Himmelskörpers auf dem größten Planeten des Sonnensystems gefilmt. Das Objekt, vermutlich ein Asteroid oder ein Kometenkern, verglühte in der Jupiteratmosphäre und erzeugte eine deutlich sichtbare, etwa zwei Sekunden anhaltenden Feuerkugel, die mehrere Observatorien weltweit registrierten. Der Einschlag traf knapp südlich des Äquators einen der als »Zonen« bezeichneten helleren Wolkenstreifen, der seine Farbe vermutlich hohen Wolken aus Ammoniakeis verdankt. Bei dem am rechten Bildrand sichtbaren Mond, dessen Schatten auf Jupiter erkennbar ist, handelt es sich um Io, den innersten der vier Galileischen Monde.