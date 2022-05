Body Positivity: Den Körper lieben, wie er ist

Zu unserem Körperbild gehört, wie unser Körper für uns aussieht, wie es sich anfühlt, in ihm zu leben, und wie wir ihn bewerten, zum Beispiel als schön oder hässlich. Das Bild, das wir uns vom eigenen Körper machen, entspricht dabei nicht immer der Realität. So schätzen sich die meisten Menschen, darunter vor allem Frauen, fülliger ein, als sie in Wahrheit sind. Das Bild vom eigenen Körper kann sogar krankhaft verzerrt sein. Das ist zum Beispiel bei magersüchtigen Menschen der Fall, die sich oft trotz Untergewicht als dick empfinden. Sich als extrem hässlich wahrzunehmen, ist eine eigene psychiatrische Diagnose: Menschen mit der so genannten körperdysmorphen Störung halten ihr Äußeres – häufig ihr Gesicht – für entstellt.

Was steckt hinter dem verzerrten Körperbild? Der Grundstein dafür, ob wir unser Äußeres mögen, wird oft schon in der Kindheit gelegt, und in der Pubertät verfestigt sich das Bild. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, darunter die Schönheitsideale, die in einer Gesellschaft vorherrschen. Wurden üppige Körper im Barock noch gefeiert, gilt heute in der westlichen Welt das Dünnsein als Nonplusultra. In den vergangenen Jahren lagen vermehrt schlanke Körper mit großem Po à la Kim Kardashian im Trend.

»Soziale Medien haben gerade auf junge Menschen einen großen Einfluss«, sagt der Kinder- und Jugendpsychiater Florian Hammerle von der Universität Mainz. Er behandelt unter anderem Jugendliche mit Essstörungen und erforscht ihr Körperbild. »Entscheidend ist, wie sehr sie das gerade aktuelle Schönheitsideal internalisiert haben und einen bestimmten Körper zum Beispiel mit Glücklichsein oder Beliebtheit verknüpfen.« Besonders anfällig für entsprechende Bilder auf Instagram und Co seien Teenager, denen es allgemein nicht gut geht und die kein stabiles soziales Netz haben. Schützend sei hingegen, wenn sich der Selbstwert auch noch aus anderen Quellen als dem Äußeren speist, zum Beispiel aus guten Noten, einem sportlichen Talent oder sozialem Engagement.

Doch nicht nur die Medien prägen unser Körperbild. Auch die Art, wie frühe Bezugspersonen mit ihrem Körper umgehen, hat einen Einfluss. Kneifen Mama und Papa sich ständig vor dem Spiegel kritisch in den Bauchspeck, kann das als schlechtes Vorbild dienen. Wichtig sind auch die Kommentare von Gleichaltrigen. Wer zum Beispiel schon als Kind für seine Segelohren gehänselt wurde, läuft eher Gefahr, mit seinem Äußeren zu hadern, als jemand, der häufig Komplimente bekommt. Auch die Persönlichkeit spielt eine Rolle: Wer perfektionistisch ist, sich stark mit anderen vergleicht, einen geringen Selbstwert hat oder dazu neigt, sich durch die Augen anderer zu betrachten, hat eher ein negatives Bild vom eigenen Körper.