Corona-Vakzine: Wie Schweine verraten, was ein Covid-19-Impfstoff kann

Solche Impfstoffe, bei denen ein harmloses Virus mit einem einzelnen Protein von Sars-CoV-2 ausgestattet wird, sind womöglich sehr aussichtsreiche Kandidaten für eine erfolgreiche Impfung, erklärt Max Bastian. Der Grund: Sie vermehren sich in den Schleimhäuten und erzeugen dort die in der Tiermedizin bewährte lokale Antikörperantwort. »Es gibt Hinweise aus der Veterinärmedizin, die besagen, dass eine gute IgA-Antwort in den Schleimhäuten essenziell ist, um eine Infektion zu verhindern«, erklärt er. Dieser Zusammenhang könne womöglich auch für Sars-Cov-2 beim Menschen gelten. Immunglobulin A (IgA) ist ein Antikörpertyp, der vor allem in Drüsenausscheidungen wie Schleim oder Milch vorkommt.

Welche Impfstoffe aussichtsreich sein könnten

Tatsächlich kamen Fachleute schon beim Mers-Coronavirus zu einem ähnlichen Schluss: Impfstoffe sollten auf ihr Potenzial überprüft werden, IgA zu induzieren, schrieb 2015 ein Team um den Virologen Christian Drosten. An der Charité laufen derzeit mehrere Projekte über die Rolle von IgA bei Covid-19.

Unglücklicherweise ist über die Rolle der IgA-Antwort allgemein noch wenig bekannt. Antikörperstudien testen meist auf neutralisierende Antikörper im Blutserum, von denen IgA nur einen kleinen Teil ausmachen. Immerhin: Bereits Ende Mai 2020 stellte eine Arbeitsgruppe um Carlo Cervia vom Universitätsspital Zürich fest, dass Personen mit Kontakt zu Infizierten, aber ohne Antikörper im Blutserum spezifische IgA-Antikörper in Tränen und Nasenschleim hatten. Und zwar interessanterweise umso mehr, je jünger sie waren. Das könnte auf eine Schutzfunktion hindeuten, denn bei jüngeren Menschen verläuft die Infektion meist mild.

Gestützt wird diese These auch durch die Analyse eines Teams um Michel Nussenzweig von der Rockefeller University in New York. Wie die Gruppe in einer Vorabveröffentlichung berichtet, neutralisieren IgA-Antikörper im Nasenschleim Sars-CoV-2 sehr effektiv. Möglicherweise seien diese Antikörper besonders bedeutsam für den natürlichen Immunschutz und den Schutz durch eine erfolgreiche Impfung, schreibt die Arbeitsgruppe.

Bei Nutztieren erzeuge man eine solche Immunität am ehesten über Lebendimpfstoffe, erklärt Bastian. »Wenn man über so eine Anwendungsart beim Menschen nachdenkt, dann wäre das in erster Linie in Form von Augentropfen oder tatsächlich als ein Nasenspray.« Allerdings sei diese Lehre aus der Veterinärmedizin auf Covid-19 vermutlich nicht anwendbar. »Das Problem mit abgeschwächten Lebendimpfstoffen ist immer das Restrisiko, dass das Virus wieder virulent wird.« Es könne lange dauern, bis das Virus isoliert und abgeschwächt ist, und noch viel länger, bis wirklich gezeigt ist, dass es sicher in der Anwendung ist. »Das sind Gründe, warum es bei Sars-CoV-2 wenig Anstrengungen gibt, einen solchen Impfstoff zu entwickeln.«

Umgekehrt gibt es bei Nutz- und Haustieren bisher nur wenig Erfahrungen mit anderen Impfstoffkonzepten als abgeschwächten und inaktivierten Viren. Techniken, bei denen lediglich ein einzelnes Protein oder ein Fragment des Virus die Immunantwort aktivieren soll, oder gar RNA- und DNA-Impfstoffe sind oft teurer als die klassischen Vakzinen oder haben mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Ob sie eine lokalisierte Immunantwort in der Schleimhaut auslösen, ist unbekannt. Ebenso ist offen, wie weit sich diese Erkenntnisse der Tiermedizin wirklich auf menschliche Coronavirus-Impfungen übertragen lassen, erklärt Bastian. »Was aber vielleicht daraus abzuleiten ist: dass es tatsächlich vielversprechender ist, über sichere genetisch veränderte Lebendimpfstoffe nachzudenken, die eine gute mukosale Immunantwort auslösen.« Für diesen Ansatz seien möglicherweise Adenoviren wirklich gute Kandidaten.